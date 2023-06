¡Amor por todo lo alto!. Así se podría definir lo que vivieron unos pasajeros de un vuelo de Canaryfly cuando fueron sorprendidos con una pedida de mano: la declaración de amor de Jesús por Bianca, rodilla al suelo y entrega de anillo de compromiso.

Ha ocurrido en un vuelo que tenía muchas sorpresas y donde Jesús declaró su amor por Bianca delante de su hijo y de todo el pasaje.

Pero esta no fue la única sorpresa, ya que los enamorados contaron con unos cómplices de lujo: el cantante tinerfeño Sergio Oramas (Muyaio), que puso música a este momento tan romántico y los tripulantes de cabina de la compañía que entregaron a la novia un precioso ramo de flores.

Los pasajeros subieron al avión como si fuera un vuelo rutinario, aunque se les dijo que Muyaio iba a grabar un videoclip, por lo que cuando el cantante tinerfeño cogió su timple y comenzó a silbar no les resultó extraño y todo el mundo estaba en completo silencio. Y tampoco les extrañó, ni a ellos ni a Bianca, que alguien estuviera grabando al artista que, o coincidencia se había sentado justo en la fila delante de donde se encontraba ella, Jesús y el hijo de ambos. Sin duda, el escenario perfecto para comenzar a escuchar la canción que tenía una letra muy especial.

Una declaración hecha música

El artista comenzó a cantar a rasgar su timple y a silbar hasta que puso letra a quella melodía que empezaba a ser pegadiza: "Magia de tu amor que me hace soñar; dulce melodía de tus labios que quiero besar; mi alma gemela, mi gordita preciosa; juntos somos un equipazo poderoso; Vamos pa'lante sin temor, porque eres valiente y guerrera mi amor; tu sonrisa es la magia que me hace vibrar; tus besos el potaje que me hace suspirar. Dime que más puedo pedir (...)".

Y de repente, Jesús se levantó de su asiento para declararse a su pareja, Bianca, quien evidentemente emocionada le dijo un "¡Sí!" rotundo. La cabina de pasajeros comenzó a aplaudir y los tripulantes de cabina le entregaron un ramo de flores a la ya feliz prometida.