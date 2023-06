Esta claro que sobre humor no hay nada escrito. Pero hay quienes intentan hacer sus pinitos en la comedia, pero les sale todo mal o al menos no gozan del favor del público. Eso sí, lo intentan insistentemente, pero con idéntico resultado vídeo tras vídeo que cuelgan en sus redes sociales. Y esto es algo que le sucede a un joven tiktoker canario que en las últimas horas se ha hecho viral con su último vídeo, pero no tanto por el humor que despliega en su vídeo sino por todo lo contrario, por el rechazo y las críticas que ha suscitado.

el video va de mal en peor — frenchh kidd 🇫🇷 (ebau 🧛🏻) (@flejedrill) 8 de junio de 2023 Quizás sea uno de los vídeos más vistos en diferentes redes sociales en los últimos tiempos en Canarias, solo en Twitter lo han visto más de 220.00 personas en apenas 24 horas, aunque su autor lo campatió en TikTok, pero a pesar de esa audiencia los usuarios lejos de reirle las gracias, lo han criticado con cerca de 200 mensajes. Esto es como dijo en paz descanse el señor Manolo vieira.. fuiste a canarias y viste a Mamen el bobo en la playa de las canteras ? Los canarios no hablamos así. — Miguel Iborra🇮🇨🇪🇸 (@gracieiborra9) 8 de junio de 2023 se creerá gracioso y todo.. menudo personaje — LewanDiowski 🇵🇱🤜🤛🇮🇨 (@RL9Nienasycony) 8 de junio de 2023 Se trata del tiktoker @adribbl a quien no es la primera vez que le llueven las críticas por su más que cuestionable sentido del humor. No lo quieren ni en su isla — Sandrismo 💯 (@SirPiopio) 8 de junio de 2023 En esta ocasión, el joven tinerfeño quiso rizar el rizo y se fue a las dunas de Maspalomas. Su vídeo empieza haciendo referencia a una crítica anterior a otro de sus vídeos: "Me llamaron falso canario y, aquí estoy (dándose golpes en el pecho) en las dunas de Maspalomas". "Representando a Gran Canaria y, como no voy a aprovechar y me voy a lanzar por las dunas". Me arranco los ojos con este señor — Dino Carapinga🦖🦖 (@primecamavinga) 9 de junio de 2023 El final pic.twitter.com/3DdrLweMd7 — sr_calamardo 🇮🇨 (@falanxito) 9 de junio de 2023 El joven comienza a quitarse la ropa hasta quedarse solo en ropa interior para luego tirarse y hacer la croqueta, duna abajo. Lo siguiente que dices es "hostia terrible" y "a ver la cuqui" para rematar diciendo "vente pa' cá muchacha a las dunas de Maspalomas que nos lo gozamos juntos", lo que se ve en el resto del vídeo es historia. Pero no solo critican su humor, los intenautas se han quejado de que las Dunas de Maspalomas, es un enclave declarado como Reserva Natural Especial Dunas de Maspalomas en 1994, que se integra por tres ecosistemas: el Oasis, la Charca y las Dunas. Está considerado un espacio con alta sensibilidad ecológica con muchas especies endémicas que se ven en peligro debido a las masificaciones. Es un espacio protegido Hermano…. Y lo acabas de violar …. — FRENCHIELover🐶 (@Ff17Nauzet) 9 de junio de 2023