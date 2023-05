El cantante canario Quevedo actuó el pasado viernes 5 de mayo de 2023 en el Wizink Center de Madrid logrando otro éxito indiscutible al vender todas las entradas y con gente haciendo cola durante más de ocho horas para poder ver al artista en primera fila.

Quevedo ha querido dejar claro que este concierto ha sido muy especial y lo ha hecho en su perfil de Instagram, donde ha compartido una publicación con varias fotografías del concierto junto a las que ha escrito: "EYYOUU PASARON MUUUUUCHAS COSAS AYERR EN MADRIDD, MUCHAS GRACIAS POR VENIR A DONDE QUIERO ESTAR Y POR HACER POSIBLE QUE CUMPLA SUEÑOS ASÍ DE LOCOS. UNA NOCHE QUE NO OLVIDARÉ".

No obstante, este concierto no ha sido inolvidable solo para el artista canario, sino también para sus miles de fans que han podido estar allí y en especial a una pareja que se comprometió sobre el escenario del Wizink Center de Madrid con Quevedo a su lado y el resto del público mirándoles, un momento muy emotivo que se ha viralizado en las redes sociales.

Una pedida de mano inolvidable

Si eres muy fan de un artista, que tu pareja te pida matrimonio en su concierto es algo que no olvidarás jamás, pero... ¿y si consigue que tu artista favorito pare de cantar, subirte al escenario y declararte su amor delante de miles de personas?

Esto es lo que ha conseguido Simón, un joven al que Quevedo llamó desde el escenario. El chico había ido al concierto con su novia y se separó de ella para subir corriendo al escenario, coger el micrófono e invitarla a subir también hasta allí.

Un foco perseguía a Simón hasta el escenario y el joven abrazó a Quevedo, que antes de darle el micrófono dijo: "Bueno gente, Simón le quiere decir algo a alguien; le voy a dar el micro a él para que se exprese". Es entonces cuando Simón cogió el micrófono y mientras uno de los músicos de Quevedo tocaba el piano, él dijo: "Buenas noches: Lucía, sube", le pidió a su novia, a la que bajó a recibir en las escaleras frontales del escenario.

"Está claro, pero tengo que decirlo", añadió Simón. Todo el público sabía qué era lo que iba a ocurrir a continuación y, efectivamente, el joven se puso de rodillas y le pidió matrimonio a su novia: "¿Quieres casarte conmigo?", una pregunta a la que ella respondió muy emocionada de manera afirmativa. "Ha dicho que sí, gente", añadió Quevedo mientras su público no paraba de aplaudir.

Ahora, son muchas las personas a las que esta pedida de mano les ha dado envidia y han dejado, en el vídeo de TikTok, comentarios como: "Pues qué bonito", "yo o me piden casarme así, o no me caso en mi vida" o "metas en la vida".