La suspensión de un vuelo que debía partir este lunes desde Tenerife con destino a Asturias dejó a los pasajeros en tierra... y con un enfado monumental. Según informó la propia compañía aérea, el trayecto operado por Vueling que debía salir a las 16:00 horas quedó suspendido y afectó a un más de centenar de pasajeros, según los propios afectados.

Los viajeros, que aseguran que la aerolínea informaba de un problema técnico, hicieron patente su malestar a través de las redes sociales, donde se sucedieron los mensajes de descontento con la compañía, no solo por el hecho de dejarles al menos hasta hoy en Tenerife, sino también por la falta de información.

"Íbamos a embarcar", lamenta uno de los afectados, Antonio García, de Avilés, mientras que Guada Cuesta protestaba: Me encuentro en el aeropuerto de Tenerife Norte porque a pesar de haber comprado el vuelo con Iberia, estaba operado con vueling y tras cancelarlo m, a mí no me ha llegado ni correo ni información acerca de cuáles son mis opciones".

Según Vueling, el viaje se canceló por "un problema técnico en el avión" y se ha ofrecido a los pasajeros "hotel y todos los gastos pagados".