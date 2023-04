El anonimato que permite Internet hace a algunos sentirse muy valientes para realizar comentarios que nunca harían a la cara del receptor. La crueldad es uno de los síntomas más preocupantes que vemos a diario en redes sociales y en lugares de críticas y reseñas. En este caso presentamos una de las críticas más duras jamás leídas en Tripadvisor.

En un restaurante catalán, un usuario de Tripadvisor decidió dejar una reseña que helaría la sangre de cualquiera que se la tomara en serio. Intentando hacerse el gracioso, o eso esperamos, el cliente escribió lo siguiente:

"Cuando tenía 13 años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo el mismo día. Creía que había sido lo más duro en mi vida. Hasta que me intenté comer la pasta al pecorino de ustedes", escribió el cliente sobre su visita a este local de Lleida.

Esta demoledora opinión provocó la respuesta inmediata por parte del restaurante. Como es habitual, los responsables del lugar intentaron responder de forma calmada y educada, aunque en este caso a alguno le costaría sobre manera. En este caso, quisieron dejar claro que respetan la opinión del usuario, pero no están de acuerdo con la comparación que hizo.

Una respuesta llena de educación

"Hola. Sentimos tus pérdidas y esperamos que estés bien. Nos parece de todas maneras de muy mal gusto que compares tu experiencia con situaciones personales tan íntimas y duras como las que comentas. Nos avalan la pasión por nuestro trabajo y, sobre todo, las buenas críticas que recibimos a diario. Resulta al menos curioso que justamente los spaguettis bianco-nero sean uno de los platos más queridos y pedidos por nuestros clientes. Recibe un saludo cordial y ánimo", respondió el encargado del restaurante.

Si ya la crítica que hemos leído no es solo exagerada sino hiriente y lamentable, encima parece una simple mentira. Y es que hablamos de uno de los mejores restaurantes de toda Cataluña, con apenas reseñas negativas y una gran mayoría de clientes que alaban su comida y servicios.

Una recomendación para cualquiera: no hagas en Internet lo que no harías fuera de él; no hagas a otros lo que te dolería que te hicieran a ti. Simples consejos para no destrozar el día de otras personas de forma gratuita y sin razón alguna.