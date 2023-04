Cuando uno pide comida a domicilio sabe que, en general, siempre va a recibir un producto de menor calidad que el que podría comer en el propio restaurante. Sin embargo, hay que mantener unos mínimos de calidad en todos los aspectos. En este caso nos encontramos con varias reseñas negativas sobre el envío de comida de un restaurante del sur de Tenerife.

"Hice un pedido a través de la aplicación, esta es la tercera vez y pienso que un mal día lo tiene cualquiera pero 2/3 ya no...", empezaba comentando el cliente en una reseña publicada en Tripadvisor y llamada directamente "Estafadores".

"La comida tardo mas de hora y cuarto en llegar obviamente ya estaba fría", hasta ahí parece algo que les pasa a muchos restaurantes en ocasiones. "La calidad de la comida ha bajado bastante y para colmo me han vuelto a cobrar de más. Enseño el precio que pone la app y termina uno pagando mucho más".

"Acudiré directamente al restaurante para poner una reclamación por estafa", así finaliza una reseña que asegura, de forma exagerada, que solo les faltó "entrar a su casa a robar". Otros clientes se quejan también del envío a domicilio de este restaurante.

En este caso no tiene nada que ver con el precio pero sí con un error que te fastidia la noche. "Pedí para domicilio, y cuando llega se equivocaron con el pedido, llame para reclamar que no enviaron el pedido correcto. Me dicen disculpa te llevamos ahora lo que falta. Esperé media hora, llamé nuevamente y contestan que mi pedido está en camino, que hora más tarde no me llegó nada, llamé y ya no me contestaron". Un mal día lo puede tener cualquiera, pero vaya día.

"Demasiado caro"

"Nos quedamos sin comer", asegura este último usuario. Y es que pedir comida, esperarla con ganas y que termine no llegando, no es una sensación nada bonita. Y si encima se hace tan tarde por tal espera que no te permiten ya por horario pedir a otro lugar, la experiencia se completa.

Pero parece que no solo los usuarios que piden a domicilio tienen quejas sobre este local. "Te cobran hasta el aire que respiras en el local así sea en la terraza al aire libre. Cuidado con la cuenta en este restaurante", asegura uno que comió allí.

La realidad para Tripadvisor es que hablamos de uno de los mejores restaurantes del sur de Tenerife, según los propios usuarios de la aplicación. La mayoría de críticas que recibe son muy positivas, teniendo pocas quejas en general.