Hay restaurantes de todo tipo. Y por supuesto, hay clientes tan diversos como restaurantes hay. La mayoría, en ambos casos, tratan de poner lo mejor de sí mismo tanto a la hora de prestar un servicio como a la de recibirlo. Sin embargo, algunos no actúan de esta forma y tratan de aprovecharse de los demás. ¿Es este que presentamos a continuación uno de esos?

"La carne tardó poco segundos, o mejor dicho minutos. Estaba dura porque probablemente la pusieron muy fría al fuego también estaba quemada. La hicieron rápido y sabia a petróleo, como a ese material que se utiliza para encender a barbacoas", afirmaba un cliente en una reseña de Tripadvisor sobre un restaurante de Lanzarote.

Ante tanta crítica negativa, el propietario del restaurante de Lanzarote salió al paso con el objetivo de dejar algunas cosas claras. "Lo que no está a la altura aquí es su comentario". Así de fuerte comenzó la respuesta del empresario.

"No creo que los cientos de comentarios positivos del restaurante estén equivocados y que el que tenga razón sea usted". Aunque bien es cierto que un mal servicio lo puede tener cualquiera hasta en el mejor de los restaurantes. Pero el dueño no lo dejó ahí y continuó.

"Seguramente usted es el típico cliente que se queja por todo o se queja para que no le cobren", aseguraba. "Primero, usted pidió un punto medio hecho y así se le sirvió. Por otro lado, para estar quemada y dura no sobro nada en el plato". O a este cliente no le gusta tirar la comida o tan mala no estaba la carne.

"En cuanto a encender la barbacoa, nosotros no utilizamos nada de combustión para encender el grill sino una simple servilleta con aceite ya que tenemos un ascuador y solo con el ventilador que tiene ya prende". Así finalizó la respuesta del propietario del lugar.

Cientos de reseñas positivas

Según Tripadvisor, este restaurante está entre los mejor valorados de su zona y tiene cientos de reseñas muy positivas. Sin embargo, apenas existen una decena de ellas que hablen mal del establecimiento. Aunque, repetimos, ningún restaurante sirve cada plato igual que el anterior y puede que alguno esté por debajo del nivel habitual.

Y, por supuesto, clientes que tratan de aprovecharse de los demás hay siempre. Pocos, los mínimos, pero los hay.