Uno de los pecados capitales, y más importante, una de las actitudes que más molestan. A nadie le gusta encontrarse con una persona soberbia, y encima pesada, cuando intenta pasar un buen rato en un restaurante con amigos o familiares.

Aún así, en este caso que presentamos será el lector el que, con la reseña de estos turistas publicada en Tripadvisor y la respuesta del presunto dueño soberbio, tenga que formar su opinión al respecto.

Ya desde un primer momento estos comensales de un restaurante del norte de Tenerife se dieron cuenta de que la experiencia no les iba a gustar. "Al preguntarle qué tenía, nos lanzó la carta a la mesa y empezó a presumir de sus altas puntuaciones tanto aquí, como en Google, y que estaba en el top de restaurantes de Tenerife", se puede leer.

Estos turistas aseguran que les trató con soberbia por el hecho de serlo. "Nos infravaloró creyendo que no sabíamos sobre la gastronomía de aquí y no dejo de presumir de sus puntuaciones. Veo que en los comentarios negativos, solo echa la culpa al cliente, y que la vida es actitud, de la cual él carece, al menos positiva".

No llegaron a comer

"Ni llegamos a probar nada ya que, al no comer (dice que al ser restaurante no es bar, en casi cualquier restaurante puedes tomar algo), nos fuimos por su trato y nos "invitó" a irnos. Una lastima la cultura de empresario que lleva, que al final una posible buena comida y estancia, se vea totalmente opacada por una persona, que en resumen, transmite soberbia, tensión y nada de respeto".

En la reseña aseguran que este dueño es una excepción entre todo lo bueno que han visto por Canarias. "No somos de Tenerife, pero hemos viajado mucho y jamás hemos visto algo igual. No lo recomiendo para nada, Tenerife es todo lo contrario al reflejo de esta persona. Ahora que el dueño suelte todo para intentar demostrar que es el cliente el que se equivoca y es el mal educado, así refuerza mi comentario".

La respuesta del dueño

El dueño quiso responder rápidamente ante lo escrito y lo hizo con un tono bastante irónico. "Tiene usted razón, lamento haberle dejado entrar, tenía que haberle insistido, de entrada, en que tenemos todas las mesas reservadas, tampoco haberme extendido intentando que no se molestara: esto no es un bar y no servimos bebidas".

Además, el empresario quiso lanzar un dardo más aunque acabando con cariño. "Esta vez ya la aprendí, de veras, no merece la pena esforzarse con gente como ustedes, que intenta enseñarnos y decirnos qué debemos hacer y cómo llevar nuestro negocio. Un abrazo, disfruten de Tenerife. La vida es actitud".