Algunos no encajan bien las críticas y otros critican por gusto. En esta reseña puede que nos hayamos encontrado con un caso en el que ambos ejemplos convergen. En la sección de Tripadvisor de un restaurante muy bien valorado de Fuerteventura, nos encontramos con una de las pocas usuarias que valoran este local como 'Pésimo'. Así lo explica.

"Me suelo fiar mucho de las opiniones que leo en esta web, pero mi experiencia ha sido decepcionante. No entiendo que tenga tantas puntuaciones altas. Se trata de una comida muy pobre y de unos vinos terribles", aseguraba una usuaria madrileña que llegaba a la isla majorera como turista.

"Acudí a cenar en familia (adultos) hace una semana y pedimos la bandeja de tierra, unos calamares (incomibles, no eran calamares pero no se deciros de que se trataba) una ensalada Majorera (horrible) y espagueti boloñesa (nunca fallan). La tortilla madrileña (válgame el cielo llamarla así) y el revuelto de patata (similares) de la bandeja de tierra bastante malas".

Al menos la trataron muy bien en el local y no tuvo que pagar mucho: "El trato amable aunque la camarera no hablaba ni una palabra de español. Bastante decepción. Eso si muy barato".

El encargado de Relaciones Públicas del restaurante quiso responder a toda esta crítica, encontrándola injusta, y lo hizo de una forma muy particular.

"Gracias a Dios que el trato fue amable, de lo contrario qué hubieras hecho, ¿hubieras puesto una bomba en el restaurante?", se preguntaba el representante del establecimiento.

"Para ver lo malo que es su comentario solo le decimos que la ensalada majorera solo es queso fresco de cabra que compramos directamente del productor y el tomate fresco canario es uno de los más bueno en el mundo, aceite y sal lo pone el cliente a su gusto. ¿Cómo puedes decir que es horrible? ¿No te gusta el queso o los tomates? ¿Por qué pediste el plato?", explica. Hay ensaladas y ensaladas, claro.

Continúa su respuesta haciendo referencia al comentario sobre la camarera del restaurante. "Además, el menú les ha sido explicado en español, así como su pedido lo hiciste en español, ¿qué problema tiene si la chica que limpia las mesas no habla español?".

Y para concluir la misiva, quiso lanzar un dardo. "Te agradecemos por poner la foto de la cuenta final porqué nos recordó que pediste pan extra para limpiar bien todos los platos (es veridad que no les gustó nada?), pero especialmente porqué se puede ver que en 4 adultos pagaron 60 euros, 15 euros por persona, cerveza y vinos incluidos, poco más de lo que se gasta en Madrid por un bocadillo y una cerveza, nos preguntamos si escribes un comentario por cada bocadillo que comes o para nosotros tuviste una razón particular para hacerlo?".