A todos se nos puede hacer tarde alguna vez, otros tienen esta manía por rutina. Cuando existe una reserva en un restaurante, es importante intentar ser puntual ya que otros comensales pueden estar esperando sin razón y el propio negocio puede 'perder' una mesa durante bastante tiempo al no saber si los clientes van a terminar apareciendo o no.

Unos usuarios aseguran en Tripadvisor que un restaurante del sur de Gran Canaria no se portó de forma correcta con ellos. "Habíamos reservado para celebrar nuestro aniversario y decepción total. La zona para aparcar es bastante complicada y más si no la conoces, pues por este motivo se nos hizo un poco tarde".

Y cuando llegaron al restaurante 'empezó la fiesta'. "Para nuestra sorpresa al llegar al local y explicar lo ocurrido, nos dicen que la reserva se ha cancelado para pasar a la lista de espera (de malas maneras y sin avisar). En todo restaurante profesional llaman antes de cancelar una reserva y en este no, no tenían tiempo dicen...".

"Pidiendo disculpas por llegar tarde, le pregunto que si al menos, esperando a que acabe alguna mesa, nos pueden atender... Rotundamente no, que no es su problema que yo haya llegado tarde". Desde luego, no parecen las mejores formas de tratar a un cliente.

Prometen no volver. "Hay formas de hacer y decir las cosas y esos aires de superioridad y ese mal trato no se debe tolerar a nadie. Ni lo he probado y además ahora digo que no lo probaré nunca".

"Reservamos las mesas 15 minutos"

Sin embargo, el dueño del restaurante quiso matizar lo sucedido. "Tenían una mesa reservada a las 19:30 y llegaron a las 20:00. Siempre esperamos 15 minutos como cortesía, pasado ese tiempo si el cliente no aparece y llega un cliente sin reserva la mesa se entrega".

Además, comprendieron las dificultades a la hora de aparcar pero "existían soluciones". "En Semana Santa es difícil aparcar en cualquier zona turística, pero a menos de 100 metros del restaurante tiene un amplio aparcamiento".

"En cualquier caso si usted tiene una reserva y desea garantizar que le mantienen la mesa reservada es sencillo, si ve que se va a retrasar tanto tiempo, avise al restaurante, verá como así no tendrá ningún problema y cuando llegue tendrá una mesa esperándole". Desde luego, parece muy razonable esto último que comenta el propietario del local.