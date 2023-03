Algunos se quejan de cosas muy raras. Eso pudo pensar en un primer momento el dueño de un restaurante de Tenerife que se encontró con una reseña en el portal Tripadvisor que denunciaba que su establecimiento pone demasiada comida que luego los clientes "no pueden acabar".

"La primera sorpresa: vino cuando nos trajeron los segundos, cantidades desorbitadas sin que nos hubieran avisado y ya sabíamos lo que iba a pasar... Que no íbamos a poder con ello", afirma la turista después de asegurar que fueron al local "por recomendación de gente local".

"La segunda sorpresa llegó con la cuenta: El mojo que nos trajeron al comienzo y que en la carta la tienen a 1€ nos lo cobraron a 3€. Te lo ofrecen como un aperitivo pero se cobra", aseguró la usuaria.

La reseña continúa hablando sobre lo que se encontraron en la cuenta. "Para la pechuga, pedí una ensalada pequeña (era solo para mí) y el camarero me ofreció la alternativa de tomate y aguacate. El tamaño era mucho mayor y el precio eran 4€ más, (nadie me informó y no aparecía en la carta así que cobraron lo que quisieron)".

"Mi pareja pidió un solomillo y el camarero le preguntó si quería patatas de acompañamiento. Al decirlo así pensamos que iba dentro del precio (20€) pero no, también aparte".

"Meten la comida con calzador"

La pareja sintió que no fueron tratados como merecían. "Sensación de que nos han tomado el pelo, sabiendo las cantidades que ofrecen y manipulando lo que te dicen para que tú parezca que no lo has entendido".

"Entiendo que han pasado momentos difíciles por la pandemia pero meter a calzador la comida a los clientes no es la solución. Antes de pedir nada en este local recomiendo mirar bien la carta".

El propietario del restaurante respondió a la reseña sintiendo que tuvieran una mala experiencia y agradeciendo "su comentario para mejorar" lo sucedido.

El restaurante en cuestión, del interior de la isla de Tenerife, es uno de los mejor valorados de la zona, recibiendo en su mayoría críticas positivas que lo catalogan como 'Excelente'.