Un restaurante costero de Lanzarote vivió lo que ningún empresario hostelero quiere: una reseña falsa online publicada en Tripadvisor. O al menos así lo asegura el sorprendido dueño de este negocio canario.

"Lugar sucio. Mal olor de la comida, como a aceite refrito muchas veces, y mal servicio, llegando al insulto por parte de los camareros", aseguró un usuario en una reseña titulada: "El peor restaurante de la zona".

"Pasaron cucarachas por debajo de la mesa durante el almuerzo. Nada recomendable". Así termina una crítica corta y concisa, que fue contestada rápidamente por el propietario del lugar.

"TripAdvisor borró tu anterior comentario al darse cuenta de que era mentira todo lo que habías puesto tanto usted como su acompañante, reflexionen sobre lo que están intentando hacer", respondió el dueño.

"Saben perfectamente que no han comido nunca aquí, ustedes mismos cuando los anoté en la lista me comentaron que venían recomendados ya por alguien. Escribe una opinión sobre lo sucedido pero no inventes cosas que no han pasado".

"¿Realmente crees que es justo intentar dejar nuestra buena reputación por los suelos?", preguntaba el empresario. "Mentir a sabiendas sobre el producto para perjudicar a la empresa es una difamación y es ilegal", y no se equivoca.

"Todo el mundo vio lo que hicieron"

"La mitad de los que estaban comiendo en ese momento son clientes habituales de el pueblo, toda la terraza que presenció lo sucedido se quedaron sin palabras al ver dos personas adultas actuando como unos niños", recordó. Para después llamar a la "reflexión". "Ya tenemos una edad para saber lo que está bien y lo que no".

"Las faltas de respeto por parte de su acompañante fueron muchas, ojalá no le pase a otro establecimiento, en los tiempos en los que nos encontramos se ha perdido mucha educación y respeto, que pena de verdad", finalizó el dueño.

Tal como solemos comentar, las webs como Tripadvisor son un arma de doble filo. Una herramienta fantástica para dar y recibir consejos sobre lugares turísticos pero también lugares donde cualquiera puede mentir y hacer daño así a negocios o clientes. Son los menos, pero hay que tener cuidado.