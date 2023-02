Hay reseñas realizadas en TripAdvisor que sobresalen por divertidas y curiosas. Esta que presentamos a continuación sin duda es una de ellas. Lo que relatamos a continuación sucedió en un restaurante del sur de Fuerteventura. El cliente que lo cuenta presenció un "invitado especial" en el local.

El usuario se quejó en su crítica de "un perro de la calle cogiendo comida de las mesas que se iban los comensales". En la propia reseña aseguró que "se lo comentamos al camarero nos dice que es el primer día que ve a ese perro y seguidamente el animal entra a dormir al siesta dentro".

"Le pedimos salsas para la hamburguesa y nos dice “decidme todas a la vez para no hacer más que un viaje”. En resumen mal. Nada recomendable. La comida sin más". Así termina una reseña corta pero muy curiosa.

Otro usuario también realizó algunas quejas también curiosas sobre el mismo restaurante de Fuerteventura. "Nos sentamos en la terraza, que estaba vacía, y como íbamos con una mochila, cogimos otra silla para guardarla. Se acercó y nos dijo en inglés y de muy malas formas que no usáramos la silla para la mochila".

El cliente quiso añadir que "el sitio estaba vacío y eran las 12.00 del mediodía. Nos levantamos y nos fuimos. Solo pedíamos educación y al menos intentar comunicarse con nosotros".

Por último, destaca otra crítica que habla sobre la atención en el lugar: "La camarera no tiene ni idea de español y no se hace por entender ni por entenderte, tuvo que salir el encargado o dueño a atendernos sin demasiada gana. No lo veo muy normal (estamos en España, no?)", se pregunta la usuaria.

Aún así, más allá de algunos comentarios negativos, este es uno de los restaurantes mejor valorados de toda la isla de Fuerteventura. Tanto es así que la gran mayoría de reseñas catalogan al lugar como 'Excelente'.