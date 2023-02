La confianza es la base de cualquier tipo de relación, sea sentimental, amistad o laboral. Es el pilar con en el que se sustenta y, a partir de ahí, surge todo lo demás. Sin embargo, hay personas que mantienen relaciones en las que la confianza es precisamente lo que falta en ellas y eso, al final, lleva al fracaso más absoluto de las mismas. No obstante, hay personas que mantienen una relación sentimental a pesar de no confiar en la otra persona y consideran que la mejor solución para continuar pese a ello, es "espiarla". Una dudosa práctica que podría ser hasta delictiva, sin embargo, hay quien no se corta y pretende obtener respuestas en lugar de encarar el asunto y preguntarle directamente si "le es fiel o no".

Pues ejemplos poco edificantes han salido de vez en cuando a la luz y en las últimas horas hay uno de estos casos que no ha dejado indiferente a nadie en las redes sociales con sus comentarios. La inmensa mayoría reprocha la actitud de una persona que pretende obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de un restaurante para "saber si una persona ha estado" en el local e imaginamos que para saber con quién ha estado acompañada ésta. Esto es lo que ha ocurrido en un restaurante en el que un cliente utiliza el sistema de mensajería instantáneo de Whatsapp para preguntar si podrían facilitarle las imágenes de las cámaras del establecimiento. Un cliente pide al gerente de un restaurante revisar las cámaras del mismo para ver si su novia le es infiel 😅 pic.twitter.com/rAfqJ9tnim — Soy Camarero (@soycamarero) 13 de febrero de 2023 El cliente en cuestión pregunta "¿Cómo puede comunicarse con el administrador?" del restaurante y, seguidamente, indica que "es urgente". No pasan ni dos minutos y dicho responsable atiende a esta persona: "Buenas noches. A la orden, dígame", le contesta. El cliente entonces le indica que "ustedes cuentan con cámaras y le pregunta sobre cuánto le "costaría" poder "revisar las cámaras de ese lugar en una fecha y hora específica". No se corta y sin dejar que el administrador le conteste le explica el motivo: "Es para ver con quién llegó una persona que estuvo ahí supuestamente. ¿Eso es posible?, pregunta el cliente. Las respuestas en las redes sociales La inmensa mayoria de usuarios de Twitter han afeado esa práctica y muchos le han indicado que podría, en caso de lograr dichas imágenes, atentar contra la Ley de Protección de Datos. Otros le han aconsejado que si desconfía de esa persona, lo mejor que puede hacer es dejar la relación. Otros se lo han tomado a cachondeo y algunso le hacen vera esta persona que "hay muchos motivos para quedar con alguien a comer sin tener que implicar que sea un acto de infidelidad". Joder, tío. Si desconfías de tu novia de esa manera, por su bien, https://t.co/CSjJlxmYEo parece lamentable. — Carmen Massanet Arco (@carmenmassanet) 13 de febrero de 2023 A mi me pasó en la recepción de un hotel, empezó diciendo que es que unos amigos habían estado y que quería la misma habitación y al final resultó que lo que quería es saber si había estado su pareja con otra persona.. 🤦‍♀️ — Andrea 🤘🏼 (@AndreaADRG) 13 de febrero de 2023 ley de protecccion de datos pasada por el forro si le hacen caso... — Fin is Terra (@finisterraatl) 13 de febrero de 2023 Hay muchos motivos que no son la infidelidad para quedar con alguien en un bar o son cosas mías? — Elena Navarro Gil (@gi1_elena) 13 de febrero de 2023 Qué pasó después? pic.twitter.com/W6j721gaYB — Jhonny B. Sandrea (@MalosPanes) 13 de febrero de 2023