La red social Twitter se ha convertido en los últimos tiempos en un foro donde los usuarios expresan situaciones que se pueden encontrar en el día a día, durante el trabajo, paseando, en carteles publicitarios, etc. Mediante las publicaciones, múchas son las reacciones de otros usuarios que pueden entender el post de una manera u otra y esto abre una línea de debate en el que se pueden encontrar multitud de opiniones sobre una misma temática.

A través de la cuenta de Twitter @soycamarero se han generado mas de cien tweets citados en una publicación en la que, a través de una reseña de un local, el usuario afirmaba haber sido "un detalle feo" que le cobraran un café que su padre habría derramado.

Diversidad de opiniones

Las reacciones han sido múltiples, mientras que unos afirmaban que si es un descuido del servicio del bar no se debe de cobrar y si es culpa del cliente sí se debe de cobrar, otros opinan que, a pesar de ser culpa del consumidor, esa consumición no se debe de cobrar. Aunque las respuestas más leídas sean las que no se debe cobrar el café otros abogan por el sentido común como podemos leer en el ejemplo que explica un usuario si esta situación pasara en un accidente de tráfico. Otros afirman que "al parecer la torpeza debe salir gratis" y el cliente, ante su descuido, debe pagar lo que ha tirado.

Es Piscis. No era su día. Un día un conductor se saltó un stop y golpeo a otro coche. El suyo quedó destrozado y le pareció mal que el otro no le pagara un coche nuevo. — Pedro M. Sánchez (@elojoqueves) 23 de enero de 2023

Denuncias en las redes

Finalmente, el cliente ha sido contundente en la reseña ya que afirma que nunca le habían cobrado una consumición derramada y a pesar de acudir poco, no acudirán más al establecimiento tras el hecho ocurrido. La cuenta tratada sirve tanto a hosteleros como a clientes para denunciar situaciones que se producen en los establecimientos y además es una gran fuente para que empleados también denuncien situaciones laborales injustas.