Un adelanto del programa de televisión Gente Maravillosa ha logrado conmover a las redes sociales. Se trata de un pequeño fragmento en el que se puede ver a una señora mayor sentada en la mesa de un local. Pese a que es su cumpleaños, la mujer teme que su familia no acuda a la celebración de su día. Finalmente, aparece su hija pero esta lejos de mostrarse cariñosa con su madre, se dedica a dejarle claro que es una carga para ella. "Te he dicho muchas veces que tú donde tienes que estar es en una residencia", esta es la respuesta que recibe la señora mayor de su hija, a pesar de las súplicas de la anciana para poder vivir con ella y su hermano.

La hija no es capaz ni de quedarse con su madre hasta que sople las velas de la tarta, pues alega que tiene "el coche mal aparcado". La supuesta disputa entre madre e hija -interpretada por actores- no pasa desapercibida para un hombre que se encuentra sentado en una de las mesas más cercanas a la anciana. Ante la sorpresa de la señora mayor, el hombre se acerca no solo para ofrecerle una muestra de cariño, sino también para que sople con él y su acompañante la tarta.

El vídeo en el que se muestra la buena acción de este hombre acumula ya más de 30.000 "me gusta" en TikTok, además de estar siendo difundido también en otras redes sociales.