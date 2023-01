Hay respuestas que desarman por su sensatez y amabilidad y el respeto que desprenden. Esta puede ser una de ellas. Sucedió en un restaurante de Tenerife en el que un turista no quedó nada contento por el trato recibido y así lo comunicó en TripAdvisor.

"Después de estar todo el día intentando reservar sin éxito puesto que no cogían el teléfono nos decidimos a ir sin reserva y nos dicen que ellos no cogen el teléfono mientras están trabajando‍. ¿Entonces como lo hago?", criticó el cliente en la reseña.

"Estábamos 4 de las 6 personas que íbamos a comer el día de mi cumpleaños y nos dice la camarera que nos prepara la mesa. Entonces yo le digo que seriamos 6 que faltan dos personas y la chica me dice que 6 no puede ser que no tiene sitio... Miro y el restaurante estaba vacío, creo que no tenían ganas de trabajar...". Así explica el turista lo sucedido en el restaurante.

El dueño del negocio del suroeste de Tenerife quiso explicar la razón de todo lo que pasó en su respuesta. "Ya le explicamos en el restaurante la razón por la que le dimos esa respuesta. Además, le pedimos disculpas por lo sucedido".

"Ahora quiero agregar una vez más que solo somos dos personas las que administramos el restaurante. Tenemos como límite 30 personas por noche, como indicamos en las redes sociales y nuestra web", afirma el propietario.

"Podíamos admitir a 4 personas más esa noche, pero no a 8 como terminaron siendo ustedes. Por lo tanto no pudimos admitir dicho pedido. Nos alegra pensar que quisieran pasar su cumpleaños en nuestro restaurante pero si hubiéramos aceptado la reserva no habríamos podido darles el servicio que merecen", explica volviendo a pedir disculpas.

Cabe destacar que esta es la única reseña negativa que tiene el restaurante en TripAdvisor. La gran mayoría de ellas catalogan al local como 'Excelente', colocándolo entre los mejores sitios donde comer en su zona.