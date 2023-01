A veces un problema que parece grave termina siendo un simple malentendido sin dolo alguno. En el caso que presentamos a continuación parece que es eso lo que ha sucedido. Sucedió en un restaurante del sur de Tenerife.

"No voy a dar opinión sobre la cena porque me quitaron la mesa que tenia reservada 3 días antes para el cumple de mi hijo". Asegura una usuaria de Tripadvisor que titula así su reseña: "Si reservas mesa y que no eres inglés pues no estas asegurado de cenar".

"Se presentaron ingleses sin reserva y el muchacho que nos recibió prefirió darle a gente (lo escuché, tiene tanta costumbre de servir ingleses que no se dio cuenta de que me entere de lo que decía a su compañera, la misma que me cogió la reserva), dijo textualmente que con ellos venderían más alcohol", afirma en la crítica.

El texto termina entendiendo que esto es un negocio pero sin comprender el trato. "Entiendo que el comerciante vea su bolsillo pero hay maneras inaceptables de tratar a los clientes como esta".

El dueño del restaurante quiso contestar de forma tajante. "En este restaurante no se discrimina a ninguna persona por ninguna razón, este es el principio fundamental hablado entre nosotros a partir del primer día, tanto en el restaurante como en nuestra vida privada".

"Hubiéramos aceptado tranquilamente esa crítica si correspondiera a la verdad, o sea que por un error nuestro, su reserva había sido apuntada en un día diferente y por esta razón a las 21.00 de ese día su mesa no se encontraba disponible", explica el propietario.

Un simple malentendido

"Después de explicarle por tres veces que en el menor tiempo posible igualmente hubiéramos sido capaces de sentarles a las 21.05 o como mucho a las 21.10 salí personalmente por avisar que la mesa estaba lista, pero por mala suerte ya se habían ido, y lo sentimos mucho".

Todo parece haber sido un malentendido que no pudo solucionarse por segundos. "Trabajando en hostelería puedo asegurarle que ninguna nacionalidad, apariencia o vestido puede decirte lo que un cliente pedirá hasta que se siente", asegura en la respuesta para responder a la cuestión inicial de que los turistas "gastarían más en alcohol".

"Levantar una actividad cuesta muchos esfuerzos y también regala mucha satisfacciones, la primera en absoluto, el bienestar de toda la gente que viene a visitarnos", y concluye con una disculpa y un deseo: "Disculpándome por no tener la mesa en perfecto horario, les invito a volver para disfrutar de una buena cena y verificar que a veces se percibe algo que realmente no es".