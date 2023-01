Una reseña de un reloj en Amazon que el usuario de Twitter @RobertDeglane ha subido a su cuenta se ha convertido de forma inmediata en un post de lo más viral. Los likes han sobrepasado los 141.000 y 13.300 retuits en apenas 24 horas.

Estaba mirando un reloj en Amazon y me he enamorado de esta reseña. pic.twitter.com/5ptuWsCgfo — Roberto Deglané (@RobertDeglane) 10 de enero de 2023

Y es que la reseña es maravillosa: "Se lo regalé al novio de mi hija por su cumpleaños. Porque este sí, este me cae bien. No como los otros tres anteriores, a cual de ellos más vago, chulo y maleducado, era verlos entrar por la puerta... y me daban ganas de partirles en la espalda una barra de hierro y luego decir: ups, perdona, no ye he visto!!!". Así comienza el comentario de Enrique, el comprador que no solo ha triunfado con el regalo que le ha hecho a su yerno por su cumpleaños sino en las redes sociales.

"El chaval quedó encantado"

"Bueno, que me desvío del tema", prosigue el autor de la reseña, que se llama Enrique: "El chaval quedó encantado, le gustó, lo miraba y remiraba ahí, en su muñeca, reluciente, con su pañito para limpiarlo, su elegante caja, su mirada lo decía todo, gracias, gracias... No se lo esperaba".

"Ahora, gracias a este reloj le puedo pedir cualquier cosa. Ayúdame a colocar leña, y el chaval me ayuda. Sube a esa escalera y limpia la canal y el chaval lo hace. En fin, que me hacía falta un yerno así y un reloj como este. Cómpralo, no te arrepentirás", acaba la reseña.

Y este es el reloj en cuestión que ha suscitado en la red del pajarito tanta curiosidad. la ha subido el mismo usuario que ha colgado el tuit original.

Más reseñas virales de Enrique.

Tan encantados y flipados se han quedado con el comentario realizado por Enrique, que algunos usuarios han tenido la paciencia de buscarlo en la página de compras online por si no fuera la primera vez que se desata con una reseña... Magia, lo han localizado y en todas y cada una de sus apreciaciones tras la compra de un artículo Enrique deja constancia de su humor cuando adquiere culquier artículo en esta web. Aquí debajo señalamos algunos de los mejores comentarios o reseñas de las compras de Enrique:

Reseña de un 'quitamultas'

Reseña sombrilla

Así opina la comunidad tuitera de "Enrique"

Enrique, un héroe sin capa. — Roberto Deglané (@RobertDeglane) 10 de enero de 2023

he visto películas con guiones más flojos que esta reseña — Taro Cine (@DiariodeSion) 10 de enero de 2023