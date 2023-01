Viajar en avión de la forma más barata posible sin tener que sumar extras al precio final del billete es el deseo de cualquier pasajero. Desde que las compañías aéreas decidieron cobrar a sus clientes por facturar las maletas, los viajeros se las ingenian para que todas sus pertenencias entren en su equipaje de mano y no tener que abonar la tarifa por cada uno de los bultos que la aerolínea tenga que transportar en la bodega del avión.

Asimismo, han surgido multitud de recomendaciones por parte de personas que comparten sus experiencias para que el mayor número posible de prendas y objetos te entren en la maleta de mano. Cómo doblar las prendas y cómo combinarlas para crearte varios looks viajando con poca ropa son algunos de los consejos que comparten los usuarios en las redes sociales.

Las navidades y los periodos vacaciones son épocas en las que se viaja con más equipaje. Si vives en un archipiélago como Canarias donde el avión es el medio de transporte más utilizado para desplazarte entre las islas y hasta la Península o el extranjero, ya que no tienes la opción de moverte en coche, en tren o en guagua desde las Islas como si vivieras en la Península o en la Europa continental, conviene saber que a lo mejor te resulta interesante la propuesta que se da a conocer a continuación.

"A ratas no nos gana nadie"

La usuaria de TikTok Paula Brux (@bruxpaula) ha publicado un vídeo en el que revela cómo evitar pagar por las maletas si viajas en avión. El ingenio consiste en conseguir bolsas de las tiendas Dutti Free de los aeropuertos para meter en ellas tus pertenencias y hacer ver qué se trata de compras realizadas en la propia terminal.

El vídeo en el que se muestra cómo funciona este ingenioso truco se ha vuelto viral y acumula ya más de dos millones de visualizaciones en la red social de microvideos.

El pasajero que se muestra en la grabación compró dos bolsas por 10 centavos cada una en sendos Dutti Free de un aeropuerto y metió en las mismas sus objetos. Pasó el control sin problema.

"Pagas 0,20 euros por dos bolsas del Dutti Free del aeropuerto y te ahorras 30 euros en Ryanair", se asegura en el vídeo. "Estábamos nerviosos, pero ha funcionado 10/10. A ratas no nos gana nadie", se ve en el mensaje.

Los mensajes de los usuarios a la publicación de Paula Brux no tienen desperdicio: "Yo subí con tres abrigos, uno puesto, otro atado y otro en la mano y todos llevaban zapatos en los bolsillos. Desembarqué en Murcia a 39 grados pero funcionó", revela Maxi.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce con las bolsas del Dutti Free. "He visto pedir el ticket de compra antes de subir al avión. Me da que más de uno acaba pagando", advierte @mercedesmorcillo5. En la misma línea se pronuncia @Chachaaaaan: "Hace 3 semanas con Vueling me pidieron el ticket de compra y me miraron la bolsa, tuve que pagar por facturar 😅 solo aviso".

"La bolsa la dan sellada y si está abierta no dejan subirla al avión, tuvisteis suerte", asegura @fran. "Si se hace viral se acaba el truco xdddd para que hablan", se pregunta @mariaherrera.