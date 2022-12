Uno dice una cosa y el otro la contraria. Esto es un algo rutinario en la dinámica de webs como Tripadvisor. El cliente tiene un punto de vista y el restaurante tiene otro. Sin embargo, la realidad solo es una cuando no hablamos de opiniones subjetivas. En este caso solo uno puede tener razón. Sucedió en un restaurante de Fuerteventura...

"Mi familia y yo fuimos anoche a comer al restaurante y la comida no era muy buena. Nos dieron una factura que pagamos en efectivo por completo". Comienza un turista británico la reseña titulada "Maestros de la estafa".

"El camarero nos quitó el dinero antes de que nos fuéramos. Esta mañana en el desayuno nos esperaban dos camareros fuera del restaurante de nuestro hotel. Sonreímos y saludamos ya habíamos estado en su restaurante la noche anterior. ¡Un camarero dijo: 'no pagaste tu cuenta'! Le explicamos que pagamos. Llamaron al dueño y no fue amable, insistió en que no pagáramos y llamó a la policía".

Cuando entró la policía en la discusión se solucionó, en parte, la discusión. "La policía sugirió que pagáramos la mitad de la cuenta que el gerente dijo que debíamos. Estuvimos de acuerdo por todo el malestar que ha causado a nuestra familia. Mi hija no ha dejado de llorar y siento que arruinó nuestras vacaciones". Así finaliza una reseña a la que quiso contestar con un largo texto el propio gerente del restaurante.

Los turistas "hicieron un 'simpa"

"Es increíblemente decepcionante que haya decidido realizar una reseña falsa y mentir en relación a los hechos. Como cualquier persona imparcial verá, somos uno de los restaurantes mejor calificados de la zona y la gran mayoría de nuestras reseñas reflejan por qué". En esto último no se equivocan, el restaurante está muy bien valorado y la mayoría de críticas son positivas.

El propietario asegura que "nunca han recibido acusaciones de este tipo". "De hecho, llevar a cabo tal 'estafa' en realidad sería perjudicial para el éxito de nuestro negocio. Sin embargo, lo que haré es exponer los hechos para que las personas puedan entender por sí mismas lo que sucedió".

"Tu factura era de 93€ y te ofrecimos un 15% de descuento. El camarero luego fue a atender a otros clientes y cuando regresó, te habías ido sin pagar. Su 15% de descuento se proporcionó según el lugar donde se hospede, por lo que lo visitamos esa mañana".

"Cuando te encontramos, negaste haberte ido sin pagar. Mientras tratábamos de resolver el asunto, sentimos que necesitábamos una intervención de la Policía y nos pusimos en contacto con ellos". En cualquier caso, ambas partes aseguran que fueron los representantes del restaurante quienes avisaron a la policía.

"Como propietario de un restaurante, a veces tenemos que lidiar con situaciones difíciles como esta, en las que personas como usted simplemente quieren algo de comida gratis, pero no podemos tolerar esto o estaríamos fuera del negocio", asegura el dueño del local.

Por último, el hombre quiso recordar lo que para él es definitorio en el caso. "¿Si acometiéramos este tipo de estafas, para qué llamaríamos nosotros mismos a la policía?".