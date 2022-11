Falta menos de una semana para que el balón eche a rodar en el Mundial de Qatar, un campeonato que por primera vez se juega en invierno en plena competición de la mayoría de las ligas nacionales. Es lógico, si se hubiera celebrado en las fechas habituales de verano, muchos de los jugadores habrían acabado como pajaritos boqueando por agua en mitad del césped. Pero esto ya lo sabíamos, así como la enorme cantidad de críticas que está recibiendo la sede de este Mundial, Qatar, un régimen que no respeta como debiera los Derechos Humanos así como coarta la libertad de la comunidad LGTBIQ+, las mujeres o los migrantes. Artistas como la británica Dua Lipa, que iba a ser la gran estrella invitada en el acto de inauguración, ya lo ha dejado claro este mismo lunes al afirmar que "no actuará" en "un país que no respeta los derechos humanos".

Estos son los dorsales que llevará España en el Mundial de Qatar Pero esto no es todo, a falta de seis días para el inicio del campeonato de selecciones, la falta de aficionados extranjeros en un país con un alto nivel de vida, se ha intentado solucionar por parte de la organización con falsos aficionados paseando por las calles para animar a sus selecciones, aunque la mayoría de ellas no ha llegado aún al país. La presencia de ciudadanos locales enfundados con las elásticas de España y Argentina ha llamado la atención en las redes sociales De esta manera se ha podido ver un desfile en las calles de Doha de falsos aficionados de españoles, argentinos o brasileños y las redes sociales rápidamente se han hecho eco de las insólitas imágenes y se han llenado de memes y bromas. estos pibes de qué parte de España son? pic.twitter.com/ckwdPx73LP — Javier (@jferrarich) 12 de noviembre de 2022 Esta seguro que no es la última polémica que habrá en un campeonato que ha recibido numerosas críticas por ser Qatar una monarquía absoluta que no respeta ni los derechos humanos, ni al colectivo gay, ni a las mujeres ni se preocupó por la seguridad laboral de los trabajadores que construyeron muchos de los estadios en los que se va a celebrar el Mundial y que desgraciadamente murieron en accidentes durante las obras.