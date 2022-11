Miles de usuarios de bricks de leche lo están sufriendo y otros no tanto. El nuevo tapón, con un sistema para que no se separe del envase, que ha lanzado Central Lechera Asturiana no termina de convencer a sus clientes, y eso que el cambio se ha producido por un buen motivo: la sostenibilidad del planeta y evitar que miles de tapones de plastico acaben sin reciclar convenientemente y además lo ha hecho adelantándose a otras marcas que es más que seguro que lo harán también -quizás con otro sistema- después de conocer un informe de la Comisión Europea sobre el volumen de basura en la Unión Europea.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, solo 10 productos representan el 70% de toda la basura marina del mundo y, uno de ellos, son los tapones de plástico (de los envases desechables). En 2018, Bruselas anunció una batería de medidas para tomar cartas en el asunto para intentar reducir a la mitad esos desperdicios y evitar daños en el medio ambiente valorados en unos 230.000 millones de euros para 2030. ¿Cómo piensa hacerlo? Entre otras muchas medidas, permitiendo seguir fabricando tapones de plástico, sí; pero siempre y cuando el diseño permita que las tapas y tapones sigan adheridos al resto de la botella. Desde aquel 2018, han pasado muchas cosas y, aunque los diseños han ido llegando (y afectando a otros productos), lo cierto es que las crisis recurrentes que hemos ido sufriendo desde finales de 2019 han provocado que haya pocos avances. Al fin y al cabo, los fabricantes tienen de plazo hasta 2024. Críticas y explicaciones Pero ¿los problemas para abrir o cerrar los nuevos tapones se deben realmente a la falta de pericia de los españoles o a un mal diseño? Si no fue el primero, al menos sí fue el que más alcance tuvo hace unos días al mostrar sus quejas en Twitter. El conocido músico y escritor James Rhodes fue algo duro, pero dejó bien claro que el nuevo tapón de los bricks de leche no le gustan en absoluto: "Están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento, pero siento la necesidad de resaltar que los nuevos tapones de Central Lechera Asturiana son una chapuza vergonzosa arruinando mi maldita mañana todos los días". están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento, pero siento la necesidad de resaltar que los nuevos tapones de central lechera asturiana son una chapuza vergonzosa arruinando mi maldita mañana todos los días cuando ERAN PERFECTAMENTE BIEN ANTES. Joder... — James Rhodes (@JRhodesPianist) 16 de octubre de 2022 Y enseguida se abrió la veda para detractores y entusiastas del nuevo tapón. Muchos le daban la razón a Rhodes y comentaban su experiencia y otros, incluso, se atrevieron a grabar un video-tutorial de cómo abrir y cerrar los nuevos tapones de los bricks de leche sin causar un verdadero estropicio. https://t.co/4Kjfi06Ur3

Hazle un Bizum anda — Mikel🐀 (@Mikelhm) 27 de octubre de 2022 James, a mí me pasaba exactamente igual que a ti hasta que mi marido, me enseñó el truco.

Es girar el tapón pero... girar solo la parte de arriba del tapón. Así que te he grabado este tutorial... Espero que te ayude como a mi

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Q56ouSvaxe — Asturika (@Asturika1) 16 de octubre de 2022 El nuevo cierre nació con la voluntad de que el tapón no se separe del cartón de leche y, por tanto, sea más fácil reciclar ambos porque no se pierde. De esta forma, Central Lechera Asturiana se adelanta a la nueva Ley Europea de Residuos que entrará en vigor en julio de 2024 y que establece que los recipientes de plástico de un solo uso para bebidas "sólo se permitirán si las tapas y tapones permanecen unidos" a dicho recipiente. Además, el diseño del nuevo tapón de Central Lechera Asturiana mejora notablemente el coste medioambiental de cada brik de leche porque "reduce un 13 % la cantidad de plástico" necesaria para elaborarlo respecto al cierre que había antes y favorece el reciclaje de la botella y del tapón. Sin embargo, la innovación ha desatado la furia, el malestar y la indignación entre los usuarios, que no saben bien cómo manejarse con el nuevo tapón y que algunos ya han llegado a tildar como "una guerra abierta".