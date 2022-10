Hostelería y conocimiento de los idiomas no siempre van de la mano. De hecho, no tienen por qué ir y menos cuando se trata de traducir platos que difícilmente podrían una traducción literal a otras lenguas. A veces, es mejor hacer una breve descripción del plato porque simplemente no hay una traducción posible a otros idiomas porque son platos originales de un determinado lugar y que ni siquiera tienen cierta semejanza con otros de otras regiones.

Es por esto por lo que de vez en cuando nos encontramos con traducciones que solo pueden llamar a la ilaridad o la carcajada de los autóctonos y a la confusión de los foráneos que no saben de qué le están hablando. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas donde un usuario de Twitter ha subido una foto con uno de esos platos típicos y cómo lo han traducido al inglés: las reacciones no se han hecho esperar. "Horses in mojo": la traducción del menú de un hotel de Canarias que trae de cabeza a los turistas Este último plato cuya traducción ha despetado las carcajadas es el de tocino de cielo o tocinillo de cielo, que se parece bastante al flan pero con una textura un poco diferente y mucho más dulce. Sin embargo, lo que muchas veces llama la atención, no es tanto el sabor y la textura, sino el nombre. estoy LLORANDO increíble pic.twitter.com/fggizPIIde — H.M. Zubieta 🏳️‍⚧️ (@hm_zubieta) 28 de octubre de 2022 El nombre de este postre, según se cuenta viene por la similitud que tiene con el tocino que comemos del cerdo, y, lo de cielo, por las manos que crearon este dulce. Algo muy romántico, aunque solo para los que entendemos el español, porque, si lo traducimos al inglés, no tiene ningún sentido. Así, un restaurante ha querido traducir todos sus platos del español al inglés y hay platos que son imposibles de traducir como unas "Milhojas de tocino de cielo". La traducción no puede ser de lo más divertida: "A thounsand sheets of beacon from heaven", tal cual.