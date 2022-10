El absentismo laboral o las faltas injustificadas al puesto de trabajo es uno de los males con los que tiene que arrastrar la economía. Para los empresarios es un mal mayor mientras que para los empleados más irresponsables es una manera de escaquearse de sus obligaciones. La principal causa por la que los trabajadores obtienen una baja laboral en España es por enfermedad común, que supone el 31,9% de los casos. Pero llama la atención que casi el 9% de los trabajadores se ausenten por alargar un puente o por el "efecto lunes". Eso es más o menos lo que hizo una mujer, que se fue de vacaciones sin permiso y se encontró con su jefe en el avión. ¡Trágame tierra!, pensaríamos muchos de nosotros si nos ocurriera algo así.

Las probabilidades de que pase algo así son mínimas: cada día se realizan unos 200.000 vuelos comerciales en el mundo, según Flightradar24, la página web que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo. Quizás la Ley de Murphy hizo de las suyas en esta ocasión, pero lo cierto es que @klizthbc en TikTok no se lo tomó demasiado mal y compartió el vídeo del incómodo momento.

Empleada y jefe no se vieron en el aeropuerto ni se toparon en la cola de embarque. Tampoco durante el vuelo. Fue durante el desembarque cuando @klizthbc en TikTok, se topó con su jefe. No ha trascendido dónde pasó ni si ha sido en fechas recientes dicho episodio. Pero lejos de esconderse de su jefe para no ser vista, la mujer grabó el momento y publicó el vídeo esta pasada semana en la red social.

En el vídeo, que apenas dura cinco segundos, la mujer enfoca a su jefe, que se echa el dedo al ojo para dejarle claro que la ha visto y le hace una sonrisa burlona. El momento ya es viral y suma cerca de 10 millones de reproducciones y más de 850.000 "me gusta" en TikTok.

De momento, no se sabe si la mujer conserva su empleo, algo por lo que le han preguntado hasta la saciedad a la mujer en su cuenta, pero no ha contestado aún.