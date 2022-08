Cada vez es más común ver bares y restaurantes ‘pet friendly’, donde los perros son bienvenidos. Algunos, incluso, han llegado a incluir un menú para perros en sus cartas. No obstante, también hay establecimientos que prefieren no sumarse a esta tendencia. Un hecho que puede generar debates como el que veremos a continuación.

Una usuaria, de nombre Maite, dejó una mala reseña en Google al restaurante ‘El Rincón De La Abuela’ de Collado Mediano (Madrid), con una calificación de 1 estrella sobre 5 y el siguiente comentario: "He venido muchas veces durante muchos años, pero hoy va a ser la última porque he visto la mayor tontería que ha sido echar a un grupo numeroso de personas de la terraza por llevar un pequeño perro super tranquilo. Como dueña de perro que soy, acaban de perder un cliente”.

Como era de esperar, la propietaria del restaurante no ha dudado en responder a la (ex) clienta argumentando su decisión.

"Todo establecimiento es libre de decidir"

Buenas tardes Maite; comentar que nosotros no echamos a nadie del restaurante por tener perro, sino que le informamos que la dirección no contempla acceder al recinto del restaurante con mascotas; todo establecimiento al público es libre de decidir si admite o no mascotas”.

La respuesta del restaurante concluye así: “Yo, propietario del establecimiento, tengo 3 perros y 2 gatos, pero entiendo al que no le gustan las mascotas, al alérgico, al que tiene miedo a los perros... por ello no admitimos mascotas (pero no echamos a nadie). Yo cuando salgo con mis perros me informo ANTES si puedo ir con ellos y a ello me amoldo; no sé dónde está el problema. Un saludo y aquí tienes tu casa”.