No siempre es buena idea traducir depende de qué cosas, y menos cuando la traducción se lleva al extremo de lo literal, porque puede llevar a la confusión a quienes son nativos del idioma en cuestión. En muchas de las ocasiones, además, no se puede traducir a otras lenguas porque son denominaciones exclusivas y, por lo tanto, no tienen un significado equivalente en otros idiomas. Es por ello que de vez en cuando nos encontramos con traducciones que solo pueden llamar a la carcajada del autóctono y a la confusión del foráneo que no sabe de qué le están hablando.

Esto es lo que ha ocurrido estos días con uno de los platos del buffet de un hotel de Canarias en el que podía leerse: "horses in mojo", osea "caballos en mojo", cuando en realidad lo que se ofertaba eran "caballas en mojo". Está claro que muchos de los turistas no entendían por qué llamaban "caballo" a un pescado servido con la típica salsa canaria, lo que llevó a la confusión a más de un comensal que leía el menú en inglés. Para otros, significó desternillarse de risa un buen rato como es el caso de Rafael Suárez (@rafsuafu) que en su cuenta de Twitter subió la fotografía con el siguiente texto: "Horses in mojo estoy dando volteretas en el hotel AJSKAJSJAKS". Horses in mojo estoy dando volteretas en el hotel AJSKAJSJAKS pic.twitter.com/zWxsjvgLyO — Rafael Suárez 🇮🇨 (@rafsuafu) 25 de julio de 2022