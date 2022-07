Una joven descubre cómo ha subido el coste de la vida en España cuando ve el facturón que tiene que pagar por ponerle combustible a su vehículo para salir de vacaciones. Se trata de un vídeo en la plataforma de Tik-Tok que se ha hecho viral en las últimas horas y que ha sido compartido en otras redes sociales como Twitter. La joven, que debe tener apenas la veintena de años (generación Z, nacidos entre los años de 1995 y 2000), se coje una tremenda llantina cuando ve lo que tiene que pagar en una estación de servicio en la que ha repostado combustible para su coche.

La escena la graba un chico que viaja con ella y que rotula el vídeo con la siguiente frase: "Es la primera vez que paga la gasolina en dos años para irnos de viaje". En el vídeo se ve a la joven llorando, mientras el chico se ríe por la escena. El joven le pregunta a ella que por qué está llorando y le contesta: "Porque son mis ahorros y esto es más caro que su (p... m...) por la mierda de gasolina que no sirve para nada".

El chico le vuelve a preguntar que qué es lo que ha dicho del coche y ella le dice que "no me voy a sacar el carné en mi vida; para qué quiero coche si es más caro que ni sé. Me sale más barato en tren o en bus (...) y si esto es lo barato, lo caro qué es", se pregunta entre sollozos. "Doscientos euros y ni siquiera está lleno", espeta frustrada.