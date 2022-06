Dormir en plena naturaleza y como techo el manto estrellado del cielo de Tenerife. Este podría ser el encabezamiento de uno de tantos anuncios vacacionales que se ven en muchas de las plataformas del sector y del alquiler de viviendas. En las últimas fechas con la llegada del periodo estival y ante el aumento del coste de la vida así como de las plazas de apartamentos y hoteles, los particulares han visto un auténtico filón si tienen una segunda residencia en algún lugar apacible para ponerlo en alquiler.

Sin embargo, a lo que no estábamos acostumbrados es a la oferta de un camastro y una hamaca en medio del monte de Tenerife, sin más. Agua, no; luz, no; y techo, tampoco. De hecho, ese es el pretendido atractivo con el que un anunciante ha puesto en alquiler un "coqueto" emplazamiento con "vistas únicas" para "soñar bajo las estrellas en medio de la fauna y flora del monte tinerfeño por tan solo 30 euros la noche". Tal cual. Eso sí, asegura que hay baño, pero para llegar a este "hay que caminar dos minutos". Otro de los lujos es que tiene "mosquitera".

Parece una broma, pero no lo es. Además se pueden contratar servicios como el desayuno, masajes o recoger a los huéspedes en una parada de guaguas cercana si se decide llegar al enclave en un transporte público.

Este es uno de los anuncios virales que se publicitan en la cuenta de Twitter @elzulista, un perfil conocido por mostrar anuncios reales de alojamientos o pisos en alquiler y a la venta que llaman mucho la atención por las condiciones de lo que se oferta.

Buenas noches zulistas! Si se acercan tus vacaciones y tienes miedo echar de menos tu vida zulera, este es tu alojamiento ideal! Volver a casa te parecerá una vida palaciega después de fundirte con la flora y fauna tinerfeña por solo 30€ la noche! Corre que vuela! pic.twitter.com/zCSvMC1vtz — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) 29 de junio de 2022

Quien lo alquila anuncia que en el paraje en el que se encuentra su oferta -casi irrechazable- hay un pino junto al que se encuentra "una cama doble pallet con mosquiteros entre algunos pinos, vista nocturna impresionante, por lo general un poco de frío por la mañana ya que estamos a 750 metros sobre el nivel del mar".

Añade el anunciante que tiene un "baño compartido que tiene todas las comodidades" y una cocina. Además, dispone de electricidad en el cuarto de baño, para el que hay que caminar dos minutos.

Y las reacciones no se han hecho esperar:

Es la habitación más amplia, todo lo que no es cama y hamaca es baño. — Juan P. (@JuanP_XXI) 29 de junio de 2022

contacto cercano con la naturaleza, un aire hippie, ya q estas te pones todas las vacunas que te faltaban... solo le veo cosas positivas — not?ana (@laraa_garciiaaa) 30 de junio de 2022

Dice que por la mañana hace un poco de frío. pic.twitter.com/TCnFJJILI7 — H. Bergman (@HectorLPgc) 30 de junio de 2022

Pero si usted creía que acaba aquí la oportunidad, resulta que la zona está vigilada por "dos perros macho muy agradables" que suelen ladrar "para recibir un abrazo".