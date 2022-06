La realidad en muchas ocasiones supera a la ficción. Las vacaciones a Canarias de una joven se les truncó tras enterarse, gracias a una tuitera, que su novio le estaba siendo infiel. Un culebrón que está desatando todo tipo de reacciones en las redes sociales y que una tuitera llamada Alejandra (@alejandrafm01) ha contado con todo tipo de detalles en Twitter.

Si tu novio estaba el miércoles (15 de junio, sobre las 21:00) en “la pecera” de Fuenlabrada jugando al pádel y tú te vas a Tenerife una semana, que sepas que le dijo a su amigo que iba a llamar a Arancha para literalmente “echar un polvo”.



Twitter haz tu magia — Alejandra 🐯 (@alejandrafm01) June 17, 2022

“Si tu novio estaba el miércoles (15 de junio, sobre las 21:00) en “La Pecera” de Fuenlabrada jugando al pádel y tú te vas a Tenerife una semana, que sepas que le dijo a su amigo que iba a llamar a Arancha para literalmente 'echar un polvo'", comenzó contando la joven y reta a Twitter a "hacer su magia" para que la afectada se enterase de la traición de su novio.

Al poco tiempo, una joven afirmaba ser la víctima de la infidelidad: “Arantxa es su ex, gracias por avisar xd. Soy la novia”, lamentaba la chica en cuestión.

Este comentario generó todo tipo de comentarios en Twitter, donde muchos lamentaban lo ocurrido y otros tantos aprovechaban la situación para invitarle a tener una cita con ellos: “Yo estoy ahora en Tenerife” o “Tengo colegas solteros en Tenerife edades entre 22 y 25 años, soy buen celestino”, fueron algunos de los mensajes más llamativos.

Además, la tercera protagonista, Arantxa, también hizo acto de presencia: “Hola, yo soy Arantxa. La verdad es que sí sabía que tenía novia porque él es mi ex y me puso los cuernos con ella, así que ojo por ojo, muela por muela, disfruta en Tenerife, guapa”, contestaba.

Y es que como dicen, la venganza se sirve en un plato frío. El joven hasta el momento no se ha pronunciado. “Debo decir que creo que el chico ha visto mi tweet porque el propio local del pádel me ha publicado. Sin embargo, no estoy segura de si la chica lo ha visto o si al verlo se ha dado por aludida”, aseguraba Alejandra.

Por otro lado, muchos acusan a Alejandra de mentir sobre esta historia y ella misma confirma que la historia es 100% real: “He recibido muchas críticas, pero también hay gente q me defiende, lo cual agradezco mucho. La historia es 100% real. Espero poder encontrar a la chica, y si su relación es abierta, perfecto, entonces no habrá problemas”, concluye.