El mundo de las reseñas de Google es enorme, casi infinito y todavía esta muy poco explorado en las redes sociales e internet en general. Dentro de poco los países tendrán que invertir dinero en enviar expediciones a ver lo que hay ahí dentro. Solo algunos usuarios y cuentas especializadas en ello como ‘Soy camarero’ nos traen pequeñas historias que se vuelven virales por lo que cuenta. Recordemos, en una reseña a un establecimiento.

Esto es lo que ha compartido una usuaria de Twitter llamada Cindy Ploma en su perfil personal de esta red social. “Me metí en google a ver las reseñas de un centro de depilación y:”. Acto seguido ha compartido una imagen de una reseña en la que se podía leer a una persona llamada Rebeca Simón “pésimo no merece la pena este centro”. Rebeca valoraba con una única estrella la calidad del centro estético.

me metí en google a ver las reseñas de un centro de depilación y: pic.twitter.com/g95HRZsAL5 — Cindy Ploma ✨ (@Verapisima) 25 de mayo de 2022

Lo mejor ha venido después cuando el propietario del Centro Estética Depil Vigo ha contestado con un delirante “Hola Rebeca Simón. No me extraña. Tuvo que venir la policía y te llevaron esposada y detenida. Buena estancia en prisión”. Toda la historia ya tiene casi 5.000 retuits y más de 94.000 me gustas.