"¡Vaya quilombo he montado en Canarias!" Es como empieza un vídeo de casi 30 minutos grabado por el 'youtuber' argentino Martín Cirio tras el aluvión de críticas que le han llegado como reacción a una intervención anterior en la que, en apenas, un minuto, demostró su falta de cultura general, o al menos, de Geografía básica. Ahora, después de verse protagonista también al otro lado del Océano Atlántico, su reacción desde Argentina no se ha hecho esperar y ha señalado que "lo que en realidad les ha enojado a los canarios no ha sido que no supiera donde quedaban las Islas Canarias, sino que los traté de negros", llega a decir.

Martín Cirio es uno de los 'youtubers' más famosos de Argentina, pero durante un directo con sus seguidores de Twitch cometió garrafales meteduras de pata sobre Canarias y se sorprendía al conocer de la propia existencia de las Islas Canarias. Y le llovieron las críticas tras publiar en EL DÍA su directo de la plataforma digital. "No hablé mal de Canarias, pero para esta gente hablar mal de Canarias es haber dicho '¿no son negros porque están en África?'". "Estos racistas de mierda, son unos racistas, boludos. Se están enojando porque les dije negros. Pero chicos, por favor. Pensé que habíamos avanzado como sociedad, pero parece que no" y se pregunta ¿En Canarias, qué estamos en el medievo?". Cirio asegura que quienes le han criticado en redes sociales es porque se ofendieron al tratarlos "de negros y no como europeos, dicen. Pero queridos miren el mapa, porque de europeos tienen lo mismo que tengo yo" e insiste "no es una pregunta rara preguntar si (los canarios) son negros porque están al lado de África". "Todos (los que le han criticado) estaban ofendidísimos por no saber yo donde estaba Canarias". "No es que no supiera donde está China, es que son las Canarias. Tampoco sabrían decir donde está un pueblo de Mar del Plata o de cualquier otro lugar de Argentina, no sabrían decir donde está Trenque Lauquen o Bragado", se despacha Cirio. Y aquí viene lo mejor. Llega a decir que pensó que "España sería como Argentina, sin islas alejadas de sus costas porque Argentina no tiene islas en China". "Ningún país con el que yo esté familiarizado tiene islas en lugares rarísimos", admite pero se olvida de las propias Islas Malvinas, cercanas a la costa argentina pero que jurídicamente son territorio británico, tal y como le hacen ver algunos de los comentarios que le llegan de parte de sus seguidores en el directo. Aunque luego dice que sí conocía este extremo. En el vídeo continúa comentando la aparición de la noticia en este periódico y su publicación en su página de Facebook. E insiste. "Son África, si no mirá el mapa; son África pero conquistados por españoles y no lo sostengo por buscar polémica, solo hay que mirar en un mapa. Están al lado del Sahara Occidental, se toman un bote y llegan, ni siquiera hace falta tomarse un avión". Cirio continúa el vídeo comentando muchos de los más de medio millar de comentarios que se generaron como reacción a sus burradas en su primer vídeo.