¿Cierra Shein en Europa? Esta es la pregunta que se hacen desde hace unos días miles de fieles de esta marca china de ropa que se ha erigido como un auténtico emporio capaz de desbancar a firmas de moda asentadas desde hace décadas por su rápido y revolucionario sistema por el que crean colecciones en apenas un par de semanas, desde la mesa de diseño al escaparate virtual. Algunos dicen que el 'fast fashion' de Shein con precios imbatibles tiene por contra una pésima calidad, pero son muchos los que opinan que la calidad es la misma o incluso superior a las tiendas que ya estaban asentadas y acaparaban el nicho de prendas asequibles.

La gran cantidad de productos que ofrece Shein a un precio asequible y su variedad en las tallas, han convertido a la empresa en una de las firmas online con más ventas, incluso llegando a superar a grandes rivales como Inditex o H&M. La multinacional china es una de las empresas de moda que más ha crecido en todo el mundo en los últimos años y está valorada en algo más de 100.000 millones de dólares. Shein no se ha pronunciado todavía ante estos rumores de posible cierre en Europa, pero los seguidores están indignados y no han dudado en quejarse en sus redes sociales.

Las preguntas de fans de la marca en las redes sociales tiene un motivo, aunque de momento es un rumor que se ha extendido como la pólvora: su cierre en el continente europeo estaría motivado por el 'Pacto Verde' que impulsa la UE para fomentar los productos textiles sostenibles y circulares.

Muchos clientes de la tienda 'online' reclamaron en Twitter y TikTok que no se cerrara la posibilidad de comprar ropa de esta cadena en Europa. Una usuaria exclamó "Si cierra Shein la verdad que yo no sé dónde me voy a vestir, porque en el resto de tiendas no me entra nada". En la misma red social otro usuario decía: "!¿Cómo que van a cerrar Shein?!".

COMO QUE VAN A CERRAR SHEIN?!?!? — Anarchy Mental (@devidescribano) 15 de mayo de 2022

lo de que SHEIN cierra es un bulo o no?! no se puede jugar así con mi estabilidad emocional — sofia (@sofialatorrev) 16 de mayo de 2022

Si cierra Shein la verdad que yo no sé donde me voy a vestir porque en el resto de tiendas no me entra nada y la gente que estáis pidiendo que se cierre por explotación y demás sois tontisimas porque eso pasa en tooooodas las tiendas. — 𝗪𝗮𝗿𝗵𝗼𝗹 (@warholgrrrl) 16 de mayo de 2022

La gente que quieren que se quite Shein:

1. No están gordas y/o no se preocupan por las tallas.

2. Les sobrará la pasta.

3. Es la misma gente que compra en Inditex, Adidas, Nike, etc.



¿O de dónde crees que vienen tus Airforce, de California? — 🐤 Paula 🌼 (@paujmnzz) 16 de mayo de 2022

El 'Pacto Verde Europeo'

El principal motivo del posible cierre de la compañía en el continente europeo se debe a las novedades anunciadas por la Comisión Europea. Dentro del 'Pacto Verde Europeo' se busca potenciar la economía circular y combatir el cambio climático. Con algunas de las novedades anunciadas en este pacto se busca que las prendas tengan un ciclo de vida mayor, y que se respete más el medio ambiente. Pero aunque se hayan promovido estas medidas intentando frenar el modelo 'fast fashion' o 'moda rápida', no se ha especificado en ninguna parte de este pacto que Shein no pueda vender en Europa.

Shein se ha convertido en trending topic en redes sociales y miles de usuarios han pedido explicaciones sobre este rumor. Por ahora, lo único que se conoce son estas iniciativas de la Comisión Europea que buscan acabar con el modelo comercial que favorece a la degradación del medio ambiente.