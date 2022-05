Hay una cosa que los conductores temen y es ver un coche de la Guardia Civil detenido en un carril de la carretera o llegando por detrás. Este respeto hacia las autoridades viales ha producido que los accidentes vayan reduciéndose año tras año, lo cual son buenas noticias. No obstante, la Guardia Civil no puede estar en todas partes a la vez para hacer cumplir la ley. Los agentes son los que son y no hay para más. A pesar de ello, ahora en España se ha introducido una idea que es vieja y que ya esta implementada en otros países.

La Guardia Civil va a comenzar a usar automóviles simulados en ciertos tramos para incitar a los conductores a reducir la velocidad. Lo cierto es que la idea no puede ser mejor. Estos automóviles de cartón piedra serán colocados con soportes en algunas carreteras en campañas contra la conducción temeraria. Colocados de manera inteligente con conos alrededor, la imagen da el pego de ser un coche de verdad. Nuevo en España 💥



La Guardia Civil usa un coche patrulla de cartón para disuadir a conductores que superan la velocidad#FelizSabado pic.twitter.com/BTGOLPVBnk — SocialDrive (@SocialDrive_es) 14 de mayo de 2022 En otro países europeos, como Alemania, esto ya se esta implementando desde hace tiempo. Es sencillo, fácil y muy barato para las autoridades. De esta forma los agentes pueden centrarse en asuntos más importantes.