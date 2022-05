El humorista David Suárez la ha liado en las redes sociales en las últimas horas al perguntarse "¿Por qué la gente que fuma porros todos los días parecen todos canarios?". Las críticas no se han hecho esperar con esta especie de broma que a muchos isleños no le ha parecido nada divertida. El cómico prosigue diciendo que "no sé qué tiene la marihuana que si fumas muchos porros, poco a poco, te vas convirtiendo en alguien de Tenerife y empiezas a hablar como si te pesaran los huevos", espeta en su último vídeo en directo en Twitter.

"Poco a poco te vas convirtiendo en alguien de Tenerife, dejas de hablar como yo y empiezas a hablar como si te pesaran los huevos, muyayo, y no pasa ná, chacho, relájate, que estás muy estresao, mi niño", prosigue el humorista. "Es fumarte un porro y te entra una calma caribeña que se te quitan las ganas de trabajar y te invade el espíritu del carnaval", asegura en su alocución para incluir también que "si haces eso todos los días, acabas queriendo gofio, diciendo guagua y rezándole al Teide". Para rematar la gracia, el cómico afirma que el "que el hecho de una hora menos en Canarias no es por el meridiano, es porque la gente está fumada y llega más tarde a las cosas" y concluye diciendo que aquí "el mojo picón lo hacen rascando con el grinder". Además de las críticas vertidas por distintos usuarios en Twitter, algunos cómicos del Archipiélago se lo han tomado a guasa como Aarón Gómez que han salido al paso también para señalar que "un porro cuando está estresado, se fuma un canario" o "somos amiguitos de almuerzo en Garachico, pero igual que él sabe que los porros no te convierten en canario, nosotros sabemos que tener anemia no te convierte en gallego", le han respondido los integrantes de Abubukaka.