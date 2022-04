El influencer Naim Darrechi vuelve a ser noticia por otro episodio candidato a la viralidad en lo que ya parece una campaña de marketing orquestada. En esta ocasión, Darrechi ha subido este jueves a su perfil de Instagram unos vídeos en los que ha afirmado sin pudor "yo soy mujer legalmente" y que se ha cambiado de género "para tener más derechos que los hombres".

El mallorquín arremete contra el Gobierno de España, un país 'espectacular' pero con unas políticas 'de risa' y que debe cambiar muchas cosas. "A todos los hombres presentes les doy una idea. Yo soy mujer, yo legalmente soy mujer en España. Porque en España los podemitas, los de izquierdas, son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada 6 meses y solo tienes que rellenar un formulario", exalta el joven. Y tras presentarse como Naima Alejandra Darrechi, su nuevo nombre en Instagram, prosigue con su mitin político a las masas: "No pasas por terapia porque tú te sientes del género que eres. No tiene nada que ver con el colectivo trans. Lo respeto, pero esto tiene que ver con la incoherencia del Gobierno, de tener una ley que desventaja al hombre en la legislación pero luego tú puedes elegir si ser hombre o mujer. Si pienso un poquito, pues quiero ser mujer. Os invito a vosotros a que también lo hagáis". El tiktoker, con más de 28 millones de seguidores en Tiktok, considera que en España no hay igualdad entre hombres y mujeres por culpa del feminismo.

Este tío fardó de que eyaculaba dentro de sus parejas y les mentía diciendo que era estéril. Este tío dice que tiene menos derechos que las mujeres por ser hombre. Este tío dice que ahora es mujer para tener más derechos. Este tío es tonto. pic.twitter.com/2V0V0cnZ8J — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) 21 de abril de 2022

Darrechi ya protagonizó otras polémicas, una de las más recientes es la que tuvo que ver con las mujeres y en la que afirmó: “No me gusta usar condón y, si protestan, les digo que soy estéril”. Una cosa parece estar clara: El influencer va de escándalo en escándalo como si del juego de la Oca se tratara, haciendo de la gresca su oficio.

Autodeterminación de género

La nueva la Ley Trans permite la autodeterminación de género sin exigencias de informes médicos ni hormonación. ¿Qué significa esto? Que ante la administración, una persona puede modificar su sexo con libertad sin la intervención de terceras personas.

¿Cómo se podrá cambiar de género?

Con una declaración. La persona trans solo debe acudir al Registro Civil y rellenar un formulario que le facilitará un funcionario para que declare su voluntad de modificar su género de nacimiento y, entonces, la persona escribirá su nuevo nombre. El funcionario le informará de las consecuencias legales de su acto y le brindará la información complementaria de organizaciones sociales que pueden prestarle apoyo en caso de que lo requiera. En un plazo máximo de tres meses, la persona trans será citada de nuevo en el Registro Civil para ratificar su solicitud de cambio de sexo y manifestar que persiste en la decisión que ya había expresado. El proceso tiene una doble comparecencia.

¿A qué edad se puede cambiar de sexo?

A partir de los 16 años, se acude al Registro Civil y se sigue el método ya explicado. De 14 a 16 años el proceso es igual pero el menor tiene que ir acompañado de sus padres o tutores, y en caso de disputa se nombrará un defensor judicial. De 12 a 14 años, la modificación se realizará sólo con autorización judicial. Los menores de 12 años no pueden cambiar de sexo pero sí de nombre, sin prueba testifical, lo que les permitirá contar con numerosos derechos a nivel educativo o deportivo.

¿Debe acreditar cuál es la expresión de su identidad?

No. Este es uno de los aspectos más relevantes de la ley. No se tiene que aportar ningún informe médico ni la declaración de un testigo para acreditar su condición. La autodeterminación de género es una realidad. La persona trans tampoco deberá hormonarse dos años antes de la solicitud. El proceso es, por tanto, una declaración personal en la que no hay una intervención de terceras personas. Es lo que celebran los partidarios de la ley y el colectivo trans, que nadie "examinará" desde fuera para "determinar" cuál es su expresión de identidad. Un paso que consideran que les "iguala" al resto.

¿Cuánto dura todo el proceso de cambio de género?

Una vez que se ha producido la doble comparecencia ante el Registro Civil, el cambio se hace oficial en un mes. Por tanto, desde que arranca el proceso hasta que se oficializa, el tiempo máximo es de cuatro meses.

¿Y si la persona quiere rectificar?

Hay un proceso de reversibilidad por un espacio de seis meses, que facilita poder volver al género original.

¿Cómo se evita que alguien cambie de sexo continuamente?

Pasados seis meses de cambio de sexo, las personas sólo podrán recuperar su género anterior en el ámbito judicial, mediante jurisdicción voluntaria. Con esto se quiere evitar fraudes de ley y dar seguridad jurídica.

¿Hay que hormonarse antes o después?

No. Ni es un requisito para solicitar el cambio de sexo, ni es obligatorio una vez que se ha consumado. La persona tendrá libertad para hormonarse u operarse, pero el acceso a todos estos servicios sanitarios se rigen por las leyes autonómicas.

¿Por qué la ley despatologiza a los trans?

Los trans dejan legalmente de ser consideradas personas enfermas. Por eso no se exige informe médico o psicológico que acredite que la persona ha sido diagnosticada de «disforia de género». Se habla de «despatologización de la identidad trans», al permitir que el cambio de sexo no esté condicionado por la presentación de informes ni la modificación de la apariencia física.