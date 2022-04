Alba, una conocida streamer de los videojuegos y sus compañeros de trabajo hicieron creer a todos los pasajeros que viajaban con ellos en un vagón del AVE que a ella le estaban pidiendo matrimonio. Pero en realidad, todo fue un juego, una broma. "Siento que he jugado con las ilusiones de todo un vagón del AVE y me siento fatal", confiesa tras haber aclarado que fue un show, algo que se les ocurrió por aburrimiento.

El otro protagonista de la escena, compañero de trabajo de Alba y su 'enamorado ocasional', se hacía cómplice de la pillería al entrar en el vagón y decirles a todos que se habían conocido en ese vagón y que ahora ambos iban a compartir juntos sus vidas en Madrid. Y para coronar la escena: la pedida de mano. Con hincada de rodillas y supuesto anillo. Y surtió efecto. Como la protagonista ha señalado en su Twitter: " Yo actriz. De aquí a los Goya". Y es que lo bordaron porque los allí presentes, quienes no dudaron en sacar sus dispositivos móviles e inmortalizar el momento, no tardaron en manifestar su alegría por el 'supuesto enlace' al que le dieron toda la veracidad, inundando la red de felicitaciones para los enamorados.

Un chico le acaba de pedir matrimonio a su novia en el vagón de tren que se conocieron y soy testigo. Besos. pic.twitter.com/cmBolJuEoj — María Martínez-Rivas (@Lapericona_) 20 de abril de 2022

Tras todo el revuelo, la streamer ha emplazado a todos sus seguidores a su canal de Twich para contarles bien lo ocurrido y subir el vídeo de la 'pedida de mano' Fake.

Creo que hoy es un buen día para hacer directo y contaros cómo ayer me aplaudió todo un vagón pensando que me iba a casar porque mis compañeros son bobísimos pic.twitter.com/i9bTQnkaVJ — Alba (@albihm) 21 de abril de 2022

"Creo que hoy es un buen día para hacer directo y contaros cómo ayer me aplaudió todo un vagón pensando que me iba a casar porque mis compañeros son bobísimos". "Esta noche en mi canal de Twitch, la historia al completo con videos inéditos desde todos los ángulos", ha avanzado la joven. El tuit anunciando su directo acumula ya más de 11.800 'me gusta'.