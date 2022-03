La imagen parece de película. En las últimas horas se ha vuelto viral un vídeo en el que unos rayos parecen surgir de la tierra y elevarse hasta las nubes. De hecho, puede parecer un montaje. Sin embargo, las imágenes tomadas este miércoles, 30 de marzo, por @therealskicast de una de las tormentas activas que azotan la zona sureste de los Estados Unidos son un fenómeno meteorológico real. Este usuario pudo captar con su teléfono móvil el momento en el que el cielo se iluminaba y numerosos rayos se elevaban sobre sobre el horizonte muy cerca de una zona residencial.

Según explica la Aemet, un rayo ascendente o tierra-nube es un conjunto de descargas entre la tierra y una nube, iniciado por un centro de cargas en en el suelo que genera una corriente inicial ascendente. Es mucho menos frecuente que el rayo de nube a tierra.

Este tipo de rayo se forma cuando iones cargados negativamente, se elevan desde el suelo y se encuentran con iones cargados positivamente en una nube de tormenta.

La primera documentación científica sobre este tipo de rayos se remonta a 1939. No obstante, es ahora cuando los científicos han llegado a comprender su funcionamiento.

En las tormentas eléctricas lo más habitual es encontrar rayos que tienen lugar entre las nubes o de las nubes al suelo puesto que estos siguen unas 'rutas' de aire ionizado llamadas descargas líder.

Una de estas descargas líder escalonada con carga positiva baja de las nubes y obliga a otra con carga negativa a subir del suelo. Cuando los dos se encuentran, el resultado es un flujo de corriente eléctrica que va acompañado de rayo de luz.

Relámpagos poco frecuentes

Este tipo de rayos es muy poco frecuente. Menos del 1% de las descargas eléctricas se dan en la dirección opuesta a la normal: de la tierra hacia el cielo.

En el caso de los rayos ascendentes, suelen localizarse cerca de objetos altos como edificios o repetidores y, según Tom Warner, responsable del grupo de investigación de School of Mines and Technology de Rapid City, Dakota, y primer autor del estudio sobre rayos ascendentes publicado en el Journal of Geopysycal Research, su secreto podría residir en un mecanismo basado en chispas eléctricas. Esto quiere decir que un rayo descendente, en las condiciones idóneas, desencadenaría los rayos tierra-nube. Después, los rayos ascendentes se encuentran con rutas de descarga negativa, las llamadas descargas líder de retorno, que llevan el flujo de electrones al suelo.