Todo el mundo está hablando del increíble bofetón que recibió Chris Rock por parte de Will Smith en la 94ª gala de los Oscar. Hay voces a favor del hecho, voces en contra, y otros que mantienen una posición intermedia y critican a ambos. Haciendo así que las reacciones tanto de otros famosos como de gente anónima se estén viralizando en las redes sociales. El debate se ha analizado en todos sus factores, incluyendo el de clase e incluso el de género.

La tinerfeña Sara Sálamo, modelo y pareja de Isco Alarcón ha mostrado claramente y sin tapujos su postura, no solo ante el acto llevado a cabo por parte de Will Smith, sino también al chiste que sirvió como disparador para esta actitud y también sobre el chiste que hizo sobre Penélope Cruz. Cabe recordar que Chris Rock mencionó a Penélope Cruz como "Su Mujer" en referencia a Javier Bardem, ignorando así el talante actoral que tiene la increíble Chica Almodóvar.

"Límites del humor... el eterno debate. Pensaba que lo que no era debatible es que los chistes sobre el físico ya no hacen gracia" explicaba en su cuenta de Twitter y continuaba con un "También que la violencia no la toleramos. Y por supuesto, el hartazgo de tener talento y reconocimientos, pero que se refieran a ti como: la mujer de...".

Y por supuesto, el hartazgo de tener talento y reconocimientos, pero que se refieran a ti como: la mujer de… — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 28 de marzo de 2022

Más pronto que tarde, Sara Sálamo se ha visto envuelta en una auténtica nube de críticas por hablar del tema y considerar que Chris Rock ha sido machista, comentarios ante los cuales también se ha defendido.