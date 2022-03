Uno de los rostros más reconocidos de nuestro país, Leticia Sabater, muestra su nuevo rostro tras gastarse 15.000 euros. La artista ya no es la misma que empezó en Telecinco aquel 30 de septiembre de 1991 con el programa para niños ‘Desayuna con alegría’. Los años y las innumerables operaciones estéticas a las que se ha sometido han hecho que hoy luzca muy distinta a la joven de aquel entonces. La presentadora acudió este viernes a un programa de Mediaset para mostrar su impactante cambio físico. Sabater ha decidido someterse a nuevas operaciones estéticas para mejorar algunas partes de su cuerpo con las que no estaba del todo a gusto, y que se suman a las que ya se había hecho en el pasado. "No sé cuántas llevo ya", ha reconocido la artista.

Leticia Sabater ha reaparecido en el plató del 'Deluxe' tras someterse a su enésima operación estética 💥 #cicatrileti https://t.co/6SimrIJVAP — Telecinco (@telecincoes) 5 de marzo de 2022 Ocho horas de operación En esta ocasión, Leticia Sabater se ha sometido a un lifting entero, una mastopexia, una blefaroplastia y en los labios se "ha cortado la parte del bigote". Ha sido la operación más larga de su vida, dice. Ocho horas en quirófano. La ex concursante de 'La casa fuerte' ha confesado que ahora se ve guapísima, aunque ha recalcado que sigue estando muy hinchada. "Me he operado hace tres semanas y es una recuperación de tres meses", ha declarado la cantante y ha asegurado que aún no se puede observar el resultado final. “En esta me he gastado 15.000 euros, porque eran muchas cosas”, confesaba la propia Leticia Sabater este fin de semana en televisión, donde se mostraba la impactante imagen de su rostro prácticamente destrozado, resultado de su último paso por el quirófano. De hecho, la imagen no tardó en correr por las redes sociales con comentarios de todo tipo, desde los que dudaban de si era humana: “Estamos dudando seriamente si es extraterrestre o terrícola”, hasta los que llevaban al límite el humor: “No tenemos bomba atómica, pero tenemos a Leticia Sabater y podría rodar su próximo videoclip subida a un tanque ruso nazi capturado por un señor que cultiva remolachas”. Antecedentes estéticos La actriz se sometió recientemente a otra operación en la que se realizó un lifting de cuello y barbilla y un retoque de los pómulos y el pecho. En ese momento pagó 25.000 euros, ya que se le aplicó una rebaja por ser ya de la casa. En 2019, decidió someterse a una cirugía que se llama Vaser High Definition Six Pack con Lipofilling, una de las que más ha dado que hablar. En esta ocasión, lo que hizo fue moldear su abdomen para que los músculos quedaran marcados. La tableta de toda la vida, pero sin ir al gimnasio. Por esta operación habría pagado otros 15.000 euros. View this post on Instagram A post shared by LETICIA SABATER!oficial! (@leticiasabateralonso) En 2017 se operó del famoso estrabismo que le caracterizaba. Esta intervención suele costar unos 2.000 euros por ojo. Y en 2015 se realizó una vaginoplastia. Sabater se remodeló la vagina, se reconstruyó el himen y ensanchó las paredes. Es decir, volvía a ser virgen.