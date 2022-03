Un joven se sube a un coche de policía para hacerse un 'selfie' y choca con otro vehículo. Los hechos sucedieron en el municipio de Burjassot, Valencia, cuando dos jóvenes consideraron una buena idea meterse en un vehículo policial.

La cuenta de Twitter @SocialDrive se ha hecho eco del vídeo viral de dos jóvenes con un 'brillante' plan, o eso debieron pensar. Las imágenes empiezan con uno de los chicos haciéndose 'selfies' dentro de un coche de la Policía Local de Burjassot (PLB), que se encontraba aparcado y abierto. Acto seguido, el chico sale del vehículo y se dirige a su compañero de pillería, el cual se encuentra en el interior de su propio coche y quien le incita a subir de nivel en la trastada: "¡Métete, y arráncalo!, le anima.

El joven de los 'selfies' le dice a su conductor y compinche que lo haga él y este le contesta que no, que él no lo va a hacer. Entonces, el primero le pregunta que cómo debía hacer para poder arrancar el coche, por lo que se puede deducir que el chico no tiene el carnet de conducir, y a cuya cuestión el amigo inductor le respondió: "Le das pa' lante y ya está".

Se mete en un coche de Policía Local para sacarse selfies, lo arranca y choca



📹 Burjassot, Valencia pic.twitter.com/VjS1alZAmn — SocialDrive (@SocialDrive_es) 16 de marzo de 2022

La pregunta del joven sobre cómo debía arrancar el vehículo solo hizo presagiar cómo sería el final: empotrado contra el vehículo que estaba aparcado delante y con los dos rufianes a la fuga. Aunque puede que no se les diera muy bien eso de ocultar su temeridad, con esta manía que tiene la juventud de subirlo todo a las redes sociales.