La conocida tiktoker, Isa Brunelli, enciende las redes sociales al publicar una Story en su cuenta de Instagram. En la imagen se observa a la joven llorando desconsolada al saber que la ropa que pidió por Internet no le llegará a tiempo.

En la fotografía también se puede leer la frase: "Yo llorando ayer por la noche porque compré ropa por internet para un viaje dentro de dos días y me di cuenta que no me iba a llegar", señala la influencer.

Las reacciones de algunos usuarios no se han hecho esperar y ha sido la misma tiktoker quien ha subido a su perfil algunos de los comentarios donde le reprochan su falta de empatía y egoísmo ante la situación actual que viven las personas que huyen de la guerra o que pasan hambre, mientras Brunelli solo piensa en si el encargo de su ropa solo se retrasa y no llega a tiempo para su viaje.

Comentarios a los que la creadora de contenidos responde: "Qué pesados que sois, de verdad. Por aquí comparto lo que me venga en gana, que para algo son mi redes sociales y esto no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí fuera; o sea, que no entiendo por qué tenéis que relacionar una cosa con la otra", alega la joven.

Brunelli añade que no ve nada malo en lo que ha hecho pues está en todo su derecho de llorar tras gastarse dinero en ropa y que el envío no le llegue en la fecha prevista, "vosotros también os disgustaríais, y si no - continua la influencer - es porque no valoráis el dinero".