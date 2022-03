Ella es Amelia, una niña ucraniana que vive en Italia tras huir de Ucrania y que es la compositora e intérprete de "NO a la Guerra", un tema que escribió para los niños que están sufriendo los bombardeos y que se ha hecho viral en las redes sociales. La pequeña canta esta canción porque se siente identificada con tantos menores que son víctimas directas de los estragos de la guerra de su país. "Los niños no jugaban, ellos escapaban con sus padres", "Cuándo el mundo es violento el futuro no existe", son algunas de las palabras que entona Amelia mientras se muestra visiblemente emocionada.

🇷🇺💥🇺🇦 Una niña ucraniana llamada Amelia canta ‘Let It Go’ de Frozen en versión ucraniana frente a las familias con las que comparte refugio en Kiev para protegerse de los bombardeos rusos.pic.twitter.com/KiAYKCP6pO — Emilio Doménech (@Nanisimo) 7 de marzo de 2022 La pequeña ya había conmovido al mundo con su interpretación de 'Libre soy' de Frozen en el interior de un búnker antiaéreo, en Kiev, la capital de Ucrania. Los adultos que la acompañaban en su interior, no pudieron contener la emoción al escuchar la dulce voz de la niña en medio de todo el caos que una guerra trae consigo. Muchas de las personas que se refugiaban con Amelia no pudieron evitar sacar los teléfonos móviles y grabar el momento.