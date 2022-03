Tres jóvenes británicos que han pasado sus vacaciones en las últimas semanas en Tenerife se han hecho virales al regresar a su país después de hacerse un tatuaje y ser grabados en un vídeo en TikTok por un vendedor ambulante en el sur de Tenerife. Más de tres millones de visualizaciones han hecho que estos tres amigos alcancen cierta popularidad en apenas unos días aunque han recibido, también, comentarios para todos los gustos, a favor y en contra de lo que parece haberse convertido en un reto.

Este vendedor ambulante es conocido entre la comunidad británica que visita la isla por sus historias en las redes sociales, aunque el impacto que ha tenido el vídeo de estos tres turistas en la conocida red social, parece que sí. Hace unos dos años un vendedor ambulante empezó a viralizarse a través de las redes sociales a las que sube vídeos gritando una y otra vez "very good, very nice" para llamar la atención de los turistas extranjeros en el sur de Tenerife y así intentar que estos se acerquen para poder venderles algunas de sus llamativas gafas de sol.

El vendedor, poco a poco, se ha convertido en toda una celebridad entre los turistas británicos que veranean en Tenerife y parece ser que este ha sido el motivo por el cual tres jóvenes británicos se grabaron con él tras tatuarse en la pierna, como recuerdo de sus vacaciones en la isla, la frase: "Tenerife very good very nice 2022".

Ninguno de ellos olvidará su viaje a la isla, por su tatuaje y tras comprobar que al vendedor le siguen en TikTok más de 800.000 usuarios y su vídeo ha sido visto por más de tres millones de usuarios.

El reto no parece haber dejado indiferente a nadie y las reacciones no se han hecho esperar, según ha desvelado el medio británico The Sun que añade que cada vez que alguien le pide a este vendedor que cante su "very good, very nice" para grabarlo les cobra 10 euros. Esta es otra manera que ha encontrado de hacer negocios tras hacerse famoso en las redes sociales.