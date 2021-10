Las propuestas de matrimonio de hoy en día nada tienen que ver con las de antaño. Atrás quedaron, en muchos casos, esas cenas románticas con un postre que escondía el anillo de compromiso o una reunión familiar que servía de pretexto para pedir la mano de la hija. Con la llegada de las redes sociales y los virales estas peticiones se han convertido hoy por hoy en algunos casos en verdaderas hazañas o en momentos dignos de plasmar con la cámara. Casi se trata de una competición para ser el más o la más original.

Sin embargo, no siempre la originalidad está bien vista. Si no, que se lo digan a un vecino de Santa Cruz que ha utilizado el suelo de una de las calles del Distrito de Ofra para pedir matrimonio a Elena. El gesto, que seguro que fue realizado con una intención muy romántica, no ha sido tan alabado por el Distrito Ofra Costa Sur del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y es que a través de una publicación en su cuenta de Twitter en la que se puede ver una imagen de la original propuesta, los responsables de la cuenta han bromeado: "Nos encantan las muestras de amor y de afecto, pero por favor, las peticiones de boda mejor en papel y no en el suelo. Gracias".

A pesar de que el grafiti ya ha sido borrado, parece ser que la protagonista de esta historia de amor pudo responder antes de que su romántica petición desapareciera, ya que un amplio 'Sí' podía leerse justo al lado del 'Cásate conmigo' escrito por Jesu. Aunque ya no haya evidencias de la propuesta, parece que en poco tiempo Jesu y Elena se darán el 'sí quiero'.