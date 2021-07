Se aburre en Tenerife. Gonzalo Montoya, el exconcursante de La Isla de Las Tentaciones, ha venido a pasar unos días a la Isla pero no sabe qué hacer para divertirse. "Tinerfeños y tinerfeñas, más que nada tinerfeñas, ¿qué coño se hace un martes para tomar una copita en Tenerife?", pregunta a través de su cuenta de Instagram para explicar a sus seguidores que el miércoles sí que tiene planes para todo el día. "No he conocido una ciudad con menos fiesta en mi vida, no doy crédito", afirma el sevillano en otra de las imágenes compartidas en esta red social en la que tiene 448.000 seguidores.

Tras subir varios vídeos polémicos en los que arremete contra Tenerife y su ocio nocturno pese a que la Isla se encuentra en nivel 3 de alerta sanitaria por la alta incidencia de la Covid-19, Montoya recula y asegura en otra historia de Instagram que "Tenerife es la hostia, lo que pasa es que están en fase 3 y es normal que esté todo chapado. Yo he he estado aquí de fiesta 200 veces es eso lo que me ha sorprendido". "Tenerife es lo mejor del mundo, increíble, lo máximo, los mejores días de mi vida, el cielo, me lo estoy pasando en grande, turismo insuperable, limpieza, gente buenísima, amables, Teide mágico, papas con mojo...", comparte en otra de sus historias.