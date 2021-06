Se llama Gustavo Hernández Santana, es Ingenio, vive en Las Palmas de Gran Canaria y tiene 46 años. Aunque mundialmente es conocido como Gus Jackson, debido a la imitación que realiza en los escenarios del legendario rey del pop Michael Jackson. Una labor que en 2018 le llevó a recibir el premio al Primer imitador de Europa y segundo del mundo por la web MJVIBE.com del célebre autor de temas como 'Billie Jean', 'Thriller' o 'Black or White', entre otros.

Con la proliferación del uso de las redes sociales, el 'clon canario' de uno de los artistas más grandes de la historia está traspasando fronteras con sus vídeos, que se cuentan en millones de reproducciones, de caracterización sobre el cantante estadounidense.

Doce años sin 'El Rey del Pop'

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson, el Rey del Pop, fallece en Los Ángeles a los 50 años de edad, tras una inyección del anestésico Propofol y otros medicamentos administrada por su médico, lo cual le provocó un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills, Los Ángeles.

Cantaba y bailaba como nadie y marcó estilo con sus coreografías y looks. ¿O quién no se acuerda de esos guantes brillantes, sus ornamentadas chaquetas y esa combinación de calcetines blancos y mocasines negros? Piezas que no solo actuaban como complementos, sino que eran un fiel reflejo de su música y ayudaban a crear un todo. Un todo que ha pasado a la historia por canciones como "Bad", "Beat it", "Billie Jean" o "Smooth Criminal" y que hoy tenemos la delicia de recordar.

Dicen que el pasado siempre vuelve, pero si se trata de Michael Jackson, la realidad es que nunca se ha marchado. Discos como el de Thriller siguen ocupando en la actualidad el número uno en el podio de los más vendidos de la historia. Y no es el único.