Este martes 8 de junio se lió parda en redes sociales por el desconocimiento de una joven concursante de Ahora Caigo a la pregunta: "¿qué equipo de fútbol ganó la Copa del Rey 2020 en 2021?". Muchos sabréis que se trataba de la Real Sociedad, pero esta bailarina dudó tanto que ni con la pista que tenía ante ella (las letras que el programa siempre concede para ayudar a los concursantes) pudo acertar la solución. ¿El problema? Que Twitter, en un primer momento, se quejó de la presunta cultura general de esta chica, algo que poco después zanjó la protagonista de la historia.

"Me han hecho un titular, pero me gustaría ver a un futbolista responder preguntas sobre danza", escribió África en su cuenta personal de Twitter mencionando una noticia con un titular un tanto desacertado ("la concursante de Ahora Caigo que no acierta el campeón de la Copa del Rey 2020").

Me han hecho un titular pero me gustaría ver a un futbolista contestar preguntas sobre danza pic.twitter.com/x4s2rhosoE — Afri Good (@good_afri) 8 de junio de 2021

Y es que no está obligada a saber de fútbol para participar en el concurso a pesar de lo que muchos hayan dicho en redes sociales durante las últimas 24 horas: miles de mensajes criticándola, pero también decenas de miles que han salido en su apoyo. África no habrá ganado la prueba de Ahora Caigo, pero sí el cariño de muchísimas personas a través de Twitter.