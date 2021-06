Una de las grandes virtudes de 'First Dates', el exitoso show de Cuatro presentado por Carlos Sobera, es que los concursantes del programa son personas normales. Gente corriente que muchas veces tienen historias que convencerían al productor más escéptico de Hollywood, y sino atentos a la historia que contaba Toni.

Toni, un soltero de 45 años, revelaba en el programa que había sido secuestrado en 1992, cuando solo tenía 19 años. Cumplí los 20 años secuestrado. "Estuve secuestrado 28 días. Me rescataron los Geos. Pasó en 1995 y perdí 15 kilos en 28 días. Lo pasé muy mal", confesaba el californiano afincado en Sevilla.

Un hecho que le marcó para siempre y que cambió su forma de ser: "Yo siempre he sido una persona alegre, dicharachera, hablador, cariñoso pero después de eso me encerraba en mi cuarto, no quería salir y me volví muy agresivo... ". La buena noticia es que su pareja, Leli, aceptó tener una segunda cita con él.