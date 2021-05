Dicen que ya no hay amores como los de antes, y lo cierto es que cada vez es más difícil encontrar parejas tan sólidas como la de la generación de nuestros abuelos. Y sino que se lo digan a Alfonso, un anciano de 82 años que ha triunfado en Twitter gracias a una publicación sincera y directa en la que recordaba el día de su boda.

Unas publicaciones por las que se ha vuelto toda una sensación en Twitter, donde ya acumula más de 80 mil seguidores. Y es que, sus dos fotos de la boda acumulan más de cien mil likes, todo un hito, y el mensaje, no puede ser más director y sincero: "Os dais cuenta que cosa más linda, yo ese día no me lo podía ni creer", comentaba Alfonso al respecto de la primera de las fotos.

Os dais cuenta que cosa más linda,yo ese día no me lo podía ni creer. pic.twitter.com/ghshaZa8Sh — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) 24 de mayo de 2021

Todo ello después de esta bonita declaración de amor que comienza así: "Queridos amigos hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis por las tardes veo a mi Maria dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y claro, es que en Julio cumplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices, pero han sido más los buenos que los malos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me falta".

"Ya se que muchos pensareis que soy un viejo chocho y tonto y además pesado, pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que junto a mi toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado y ahora también. A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma. Si viviéramos otra vida juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla. Estos pensamientos son muy íntimos y a lo mejor no debería expresarlos en una Red social pero así hablo con vosotros porque habéis sido muy buenos conmigo y os considero ya amigos para siempre", concluye el bonito y sincero texto de Alfonso.